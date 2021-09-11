Eski oryantal Asena'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

2017 yılında Hasan Dere ile dünyaevine girerek magazin basınından uzaklaşan eski oryantal Asena, özellikle İbo Show'daki danslarıyla bir döneme damga vurmuştu. Asena'nın yıllar içindeki değişimi sevenlerini şaşırttı. İşte Asena'nın son hali:

Geçmişte şarkıcı İbrahim Tatlıses ile aşk yaşayan Asena, İbo Show isimli televizyon programı için Seyrantepe'deki stüdyoya giderken, silahlı saldırıya uğrayıp bacağından yaralanmıştı.

Kanlar içinde yere yığılan Asena'yı, menajeri Eyüp Kanat hastaneye kaldırmıştı. Asena'yı vurduran kişinin İbrahim Tatlıses olduğu iddia edilse de, kesin bir kanıya varılamamıştı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın da, Mecidiyeköy'de bir restoranda sahne alacağı gece bacağından vurulması, magazin basını tarafından 'şaşırtan tesadüf' olarak yorumlanmıştı.

Asena'nın doktorları, genç oryantalin en az 6 ay dans edemeyeceğini belirterek, ''Kurşun kemiğe isabet etmiş ancak çıkmamış. Sol uyluk kemiğinde parçalı kırık oluşmuş. Enfeksiyon söz konusu olabilir'' demişlerdi.

ASENA KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Asena Çakmak, 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Rus kökenli bir anneyle büyüyen Asena'nın çocukluğu Almanya'da geçti. 15 yaşında Türkiye'ye dönen Asena, iyi derece İngilizce ve Almanca bilmektedir. Marmara Üniversitesi Otelcilik & Turizm bölümünü bitiren Asena , sonrasında Bilgi Üniversitesi'ne kaydoldu.

DANS TUTKUSUNU GİZLEMEK ZORUNDA KALDI

Gizli gizli dans eden Asena, kabiliyeti nedeniyle keşfedildi ve 1998 yılında şöhrete kavuştu. Asena'nın televizyonla ilk tanışması, Mustafa Topaloğlu sayesinde olmuştur. Ancak yaşı nedeniyle, televizyon macerası 2 ay sürdü. 1999'dan sonra televizyona kesin bir dönüş yaptı. Son yıllarda Buzda Dans, Benzemez Kimse Sana, Ünlüler-Gönüllüler gibi güçlü yapımlarda boy gösterdi.

ASENA ÖZEL HAYATI

2017 yılında Hasan Dere ile evlenerek magazinden elini eteğini çeken Asena, eşine olan aşkını her fırsatta dile getiriyor.





