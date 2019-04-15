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Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 10:56 | Son Güncelleme

Ankara merkezli 7 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 8 şüpheli gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle ikinci kez adliyeye sevk edildi.

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Ankara'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığı'ndaki yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 8 şüpheli, gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle ikinci kez adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığı'ndaki yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 34 kişi hakkında gözaltı karar verildi. 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Ali Demir'in de bulunduğu 8'i, gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle ikinci kez adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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