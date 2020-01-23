HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına 20 Mart'ta başlanacak

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına 20 Mart'ta başlanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2020 10:03 | Son Güncelleme

Demir hakkında hazırlanan iddianamede "FETÖ üyeliği" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlarından 18 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye" kullanma suçlamasıyla açılan davada 20 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın ilk duruşması saat 09.00'da başlayacak.

Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Adem Güney'in Demir hakkında hazırladığı iddianamede, ÖSYM tarafından 2010-2015 yıllarında gerçekleştirilen tüm sınavlarda soruların sızdırıldığına ilişkin bilirkişi raporu yer alıyor.

Raporda, söz konusu dönemde kurum tarafından düzenlenen sınav sorularının, soru havuzundan çekilerek matbaaya gönderilmek üzere "Sır cihazı" adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM'nin bilgisayarlarına kurulan "ProNMS ve Lumension" adlı programlar vasıtasıyla arka planda kaydedildiği belirtiliyor.

Bilgisayarların arka planında kaydedilen soruların, kurumda görevli örgüt mensuplarınca FETÖ'nün sözde "ÖSYM imamı" Bekir Şimşek'e ulaştırıldığına dikkati çekilen raporda, soruların bu kişi vasıtasıyla örgüt mensuplarına dağıtıldığı ifade ediliyor.

Raporda soruşturmaların başlatılmasıyla örgüt mensuplarının ÖSYM'deki bilgisayarlara geri dönülemeyecek şekilde 35 kez format attığı, buna rağmen bazı bilgisayarlarda sınav sorularını kaydeden programlara ilişkin kalıntılar bulunduğu anlatılıyor.

Demir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 18 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ocak ayında şaşırtan görüntü! Bu kare Türkiye'de çekildi Ocak ayında şaşırtan görüntü! Bu kare Türkiye'de çekildi
Bakan Turhan: Bu yıl, Sivas'a kadar Ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız (2)Bakan Turhan: Bu yıl, Sivas'a kadar Ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız (2)
Macron İsrail polisini kiliseden kovdu!Macron İsrail polisini kiliseden kovdu!
Anahtar Kelimeler:
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Fetullahçı Terör Örgütü ösym

En Çok Okunan Haberler

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Diğer Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İsrail polisini kiliseden kovdu!

Macron İsrail polisini kiliseden kovdu!

Demirtaş'ın tiyatrosuyla ilgili sorulan soruya Meral Akşener'den yanıt!

Demirtaş'ın tiyatrosuyla ilgili sorulan soruya Akşener'den yanıt!

Meral Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Karamollaoğlu'ndan FETÖ ile mücadele ve erken seçim açıklaması

Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.