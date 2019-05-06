Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkındaki soruşturma

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e sulh ceza hakimliğince getirilen "konutunu terk etmeme" şartı kaldırıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Demir'in avukatları, müvekkilleri hakkındaki "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme" adli kontrol şartına, bir üst sulh ceza hakimliği nezdinde itirazda bulundu. Hakimlik, itirazı kabul ederek Demir'in konutunu terk etmemesi şeklindeki adli kontrol şartını kaldırdı.

Ancak Demir'in yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi.

Demir, FETÖ'nün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 8 Nisan 2019'da gözaltına alınmış, Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 17 Nisan'da adliyeye sevk edilmişti.

İfade işlemi sonrasında soruşturma savcısının "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan tutuklanmasını istediği Demir, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmış ancak kendisine "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme" adli kontrol şartı getirilmişti.

