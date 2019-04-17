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Eski ÖSYM Başkanı Demir'e tutuklama talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 21:18 | Son Güncelleme

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, savcılık sorgusunun ardından "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün, ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan Demir, ardından "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Demir, FETÖ/PDY'nin, ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Nisan'da, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında yakalanmıştı.

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