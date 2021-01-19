Eski ÖSYM Başkanı Toker hayatını kaybetti

1988-1993 ve 1996-2002 yılları arasında iki defa ÖSYM Başkanlığı yapan Toker, yarın memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde defnedilecek.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Toker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Polat mesajında, "Safranbolu’nun yetiştirdiği önemli isimlerden birisi olan, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin kuruluşunda emeklerini unutamayacağımız ve ismi her zaman fakültemiz ile anılacak saygıdeğer Fethi Toker’in vefatından büyük üzüntü duydum. Şahsım ve Karabük Üniversitesi adına merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

FETHİ TOKER KİMDİR?

Ekim 1932 tarihinde Safranbolu’da dünyaya gelen Toker, Safranbolu’da ilk ve ortaokul eğitiminin ardından 1951 yılında Edirne İlköğretmen Okulu’ndan, 1958 yılında da Gazi Eğitim Enstitüsü Pedogoji Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi için Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile ABD’ye giden Toker, New York’ta Teachers College, Columbia Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı ve master yaptı. Toker, 1970 yılında Hacettepe Üniversitesi bursu ile yeniden ABD’ye giderek, Üniversity of California at Los Angeles’ta psikoloji dalında doktora eğitimini tamamladı.