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Eski otomobil lastikleri kedilere yuva oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 12:53 | Son Güncelleme

Yalova'daki parklara, otomobil lastiklerinden yapılan kedi evleri yerleştirildi

Yalova Belediyesi tarafından kentteki parklara, soğuk havalar nedeniyle otomobil lastiklerinden yapılan kedi evleri konuldu.

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce kullanım süreleri dolan lastikler değerlendirilerek kedi evine dönüştürüldü.

Yalova Üniversitesi Genç TEMA Kulübü üyeleri ise kedi evine dönüştürülen lastikleri çeşitli renklerde boyadı.

Hazırlanan 25 kedi evi kentteki parklara yerleştirildi. İlk kedi evi Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın katılımıyla Bad Godesberg Parkı'na konuldu.

Salman, eski araç lastiklerini kedi evlerine çevirerek hem geri dönüşüme hem de sokak hayvanlarının barınmalarına katı sağladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu projeye kedi evlerini boyayarak destek veren gençlerimize TEMA'cı üniversiteli öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. Kedi evi projelerimizi kentimizin çeşitli noktalarına yayarak yapacağımız ahşap çalışmalarla devam edeceğiz. Lastikten yapılan kedi evlerinin önüne kedi ve köpek maması bırakarak bu soğuk havada yiyecek desteği de sağlıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
kedi evi Yalova Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman

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