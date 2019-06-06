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Eski oyunlar bayramda yeniden hayat buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 10:05 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kırkağaç ilçesine bağlı kırsal Yağmurlu Mahallesi'nde, eskiden bayramlarda oynanan çeşitli oyunlar yaşatılmaya çalışılıyor.

Eski oyunlar bayramda yeniden hayat buldu

Cemil SEVAL/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesine bağlı kırsal Yağmurlu Mahallesi'nde, eskiden bayramlarda oynanan çeşitli oyunlar yaşatılmaya çalışılıyor.
Kırkağaç'a 5 kilometre uzaklıktaki 280 hane ve 600 nüfuslu Yağmur Mahallesi'nde, eskiden bayramlarda oynanan eski sokak oyunları yaşatılıyor. Mahalle meydanında toplananlar, uzun eşek, mendil kapmaca, çatal çatal kaç çatal, ip atlama, halat çekme, güvercin taklası gibi eskiden bayramlarda oynanan, ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynuyor. Etkinliğe katılmak için Kırkağaç ilçe merkezi ile çevre mahallelerden gelenlere de çeşitli ikramlarda bulunuluyor.
Yağmurlu Mahallesi'nde yaşayan ve eski oyunların oynanmasını organize eden evli ve 3 çocuk babası İsmail Kılaz (64), çocukluk yıllarında oynadıkları oyunları yeniden canlandırdıklarını söyledi. Kılaz, "Bu oynadığımız oyunlar geleneksel seyirlik köy oyunlarıdır. Yani eskiden bayramlarda oynanan oyunların bir kısmıdır. Bu oyunlar günümüzde unutulmuş oyunlardır. Dedelerimizin dedelerinden kalan oyunlardır. Bizlere bırakılan bu kültürel mirası yaşatmaya çalışıyoruz. Biz bu oyunları amatörce, imkanlarımız dahilinde yaşatmaya çalışıyoruz. Son 2 yıldır oyunlarımızı yeniden oynuyoruz. Bu sayede bayramları artık daha coşkulu şekilde kutluyoruz. Mahalle halkımız, etkinliklere yoğun katılım gösteriyor. Manisa ve Kırkağaç'ta yaşayanlar ile çevre mahallerdekiler de Yağmurlu'ya gelerek bu güzel etkinliğimize katılıyor. Birlik beraberlik içerisinde oyunlarımızı oynuyor, küçükten büyüğe hepimiz eğleniyoruz" dedi.
Oyunları bildiği için gençlerin gelip kendisini bulduğunu belirten Kılaz, "Ben de onları kırmayıp, başlarında durup, oyunlarda bir nevi hakemlik yapıyorum" diye konuştu.

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Eski oyunlar bayramda yeniden hayat bulduEski oyunlar bayramda yeniden hayat bulduEski oyunlar bayramda yeniden hayat bulduEski oyunlar bayramda yeniden hayat buldu

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