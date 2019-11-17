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Eski özel harekatçı ile polisler arasındaki kovalamaca mahkemede bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 16:51 | Son Güncelleme

Denizli’de alkollü araç kullanan ve polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan eski özel harekatçı, durdurulduktan sonra polis tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.Olay, geçtiğimiz hafta Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Denizli’de alkollü araç kullanan ve polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan eski özel harekatçı, durdurulduktan sonra polis tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.
Olay, geçtiğimiz hafta Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.G., 20 AZD 33 plakalı otomobilinde bir arkadaşı ile alkol aldıktan sonra evine gitmek üzere yola çıktı. Aktepe Mahallesi’ne geldiği sırada polis tarafından uygulama noktası oluşturulduğunu gören İ.G., aracıyla geri manevra yaparak kaçmaya başladı. Bunu gören polis de şahsın peşine düştü. Yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonucu İ.G.’nin kullandığı araç durduruldu. Şahıs ve yanında bulunan arkadaşı biber gazı ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İ.G., tartıştığı polisler tarafından burada darp edildiğini iddia etti. Şahıs, hastaneye götürüldükten sonra gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen İ.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kendisini darp ettiğini öne sürdüğü polisler hakkında şikayetçi oldu.

“Ben hatalıydım, alkollüydüm ve kaçtım ama polislerin bana bunu yapması doğru değil”
Durduktan sonra 4 polisin üzerine atladığını ve kendisini darp ettiğini ileri süren İ.G., "Mahkemede suçumu kabul ettim, ‘Ben hatalıydım, alkollüydüm ve kaçtım ama polislerin bana bunu yapması doğru değil’ dedim. Beni daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bıraktılar. Haftada 3 gün imza atıyorum" dedi.
Gökmen, Denizli Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesinden aldığı darp raporları ile olay günü kendisine müdahale eden polisler hakkında cumhuriyet savcılığına giderek şikayetçi oldu.

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