Eski Pakistan Başbakanı Aziz hakkında tutuklama kararı

Eski Pakistan Başbakanı Şevket Aziz hakkında görevini kötüye kullanarak hazineyi zarara uğrattığı iddiasıyla tutuklama kararı çıkarıldı.
Geo News internet sitesinin paylaştığı bilgilere göre, tutuklama kararı, Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) talebi doğrultusunda açılan davalara Aziz'in katılmaması üzerine alındı.
NAB'ın başvurusu kapsamında açılan davanın bugün görülen duruşmasında hakim Arşad Malik, diğer sanıkların da katılmaması nedeniyle duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.
Dava, Pakistan'da 2004-2007 yılları arasında başbakanlık görevi yürüten Aziz'in görevini kötüye kullanarak hazineyi zarara uğrattığı iddiasıyla ilgili yapılan başvuru sonucunda temmuz ayında açılmıştı.
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