Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif cezaevine döndü

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, eşinin vefatı dolayısıyla aldığı 5 günlük iznin ardından cezaevine döndü.

Şerif, kendisi gibi cezaevinden izinle çıkan kızı Meryem ve damadı Muhammed Safdar ile birlikte Lahor'dan Ravalpindi'deki Adiala Cezaevi'ne gitti.

Londra'da kanser tedavisi gören eşi Begüm Gülsüm Navaz'ın geçen hafta hayatını kaybetmesi üzerine resmi olarak izin verilen Navaz Şerif ile kızı ve damadı, iznin sona ermesinin ardından Lahor'daki Allame İkbal Havaalanı'na yoğun güvenlik önlemi altında getirildi.

Buradan kendisini bekleyen uçakla Ravalpindi'ye getirilen Şerif ve beraberindekiler, yine yoğun güvenlik önlemi ve kurşun geçirmez araçlarla hapishaneye götürüldü.

Bir yıldır kanser tedavisi gören Begüm Gülsüm Navaz, geçen salı Londra'da hayatını kaybetmişti. Navaz'ın cenazesi için ilk tören Londra'daki Regent's Park'ta bulunan Merkez Camisi'nde düzenlenmişti.

Cenaze cuma günü Pakistan'ın Lahor kentine getirilmiş ve buradaki aile mezarlığına defnedilmişti.

Navaz Şerif, cenazeye katılmak için salı akşamı yola çıkmış, verilen 5 günlük izne yolda geçen süreler dahil edilmemişti.