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Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in tedavisine ABD'de devam edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:48 | Son Güncelleme

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in tedavisine ABD'de devam edilecek

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in tedavisine İngiltere'nin ardından ABD'de devam edileceği belirtildi.

Aile kaynaklarının Pakistan medyasına yaptığı açıklamada, yaşadığı bağışıklık sistemi rahatsızlığı nedeniyle kanındaki trombosit oranı düşen Şerif'in tedavisinin, Pakistan'ın ardından İngiltere'de de mümkün olmadığı ifade edildi.

Şerif'in 16 Aralık'ta Boston'da bir hastaneye gideceği vurgulanan açıklamada, bu hastanenin gerekli tedaviyi yapabilen birkaç hastaneden biri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, trombosit oranı düşük olduğu için Şerif'in ameliyata alınamadığı kaydedildi.

Yolsuzluk suçlamalarıyla 10 aydır cezaevinde bulunan Şerif, Ekim ayında sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı.

Pakistan'ın Lahor kentinde tedavi gören Şerif, yattığı hastanede kalp krizi de geçirmişti.

Pakistan hükümeti ve İslamabad Yüksek Mahkemesi, Şerif'in 2 aylık tedavi sürecinin 1 ayını yurt dışında geçirebileceğine hüküm vermiş, bunun üzerine eski başbakan 19 Kasım'da İngiltere'ye gitmişti.

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Eski Başbakan Navaz Şerif Pakistan

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