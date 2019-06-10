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Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari Tutuklandı

10.06.2019 17:31 | Son Güncelleme

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, sahte hesaplarla milyonlarca dolarlık para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Pakistan İçişleri Bakanı "Karar mahkemenin. Hükümetin konuyla bir ilgisi yok" açıklamasını yaptı

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari Tutuklandı

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, sahte hesaplarla milyonlarca dolar para aklama suçlamasıyla tutuklandı.

2007 yılında Ravalpindi kentinde suikasta kurban giden Pakistan Eski Başbakanı Benazir Butto'nun eşi olan Zerdari, tutuksuz yargılanmak için yaptığı başvuruya İslamabad Yüksek Mahkemesi’nin olumsuz yanıt vermesi üzerine tutuklandı.

Mahkemenin kararı üzerine Ulusal Hesap Verme Bürosu yetkilileri Zerdari’yi konutunda tutukladı. Zerdari’yle birlikte aynı suçtan yargılanan kız kardeşi Feryal Talpur ise tutuklanmadı.

Asıf Ali Zerdari tutuklama kararı üzerine konutundan Pakistan’da muhalefetteki Pakistan Halk Partisi’nin başkanı olan oğlu Bilavel Butto Zerdari ile çıktı. Konutun önünde toplanan Zerdari destekçileri “Çok yaşa Butto” sloganları attı.

Halen Pakistan Meclisi’nin alt kanadında milletvekili olan Zerdari’nin, onlarca sahte banka hesabıyla yurtdışına milyonlarca dolar para çıkardığı iddia ediliyordu. Zerdari geçen yıl ödediği kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Zerdari, 2008'de cumhurbaşkanı olmadan önce yolsuzluk ve cinayet suçlamalarıyla 11 yıl hapis yatmış ancak hiçbir zaman hüküm giymemişti.

“Hükümetin Zerdari’nin tutuklanmasıyla bir ilgisi yok”

Pakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Zerdari’den ya da kız kardeşinden açıklama gelmedi ancak her ikisi de haklarındaki suçlamaları reddetmiş, davaların siyasi olduğunu savunmuştu.

Pakistan İçişleri Bakanı Ecaz Şah da meclise hitaben yaptığı konuşmada Zerdari’nin tutuklanması kararının mahkeme kararı olduğunu, konuyla hükümetin bir alakası olmadığını savundu.

Eski bir işadamı olan Zerdari, Pakistan’ın ilk kadın Başbakanı olan eşi Benazir Butto’nun seçim mitingi sırasında bombalı saldırıda öldürülmesinin ardından aileye verilen halk desteğini arkasına alarak 2008 yılında siyasete girmiş ve Cumhurbaşkanı olmuştu.

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