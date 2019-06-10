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Eski Pakistan Devlet Başkanı Zerdari gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 17:29 | Son Güncelleme

Eski Pakistan Devlet Başkanı ve ana muhalefet lideri Asıf Ali Zerdari, kamuya ait paraları sahte banka hesaplarına aktarmak suçlamasıyla gözaltına alındı.Eski Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Eski Pakistan Devlet Başkanı ve ana muhalefet lideri Asıf Ali Zerdari, kamuya ait paraları sahte banka hesaplarına aktarmak suçlamasıyla gözaltına alındı.
Eski Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İslamabad Yüksek Mahkemesi, tutuksuz yargılanma talebini reddederek, Zerdari, kız kardeşi Faryal Talpur ve bir grup Pakistan Halk Partisi (PPP) üyesi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Ana muhalefetteki PPP’nin de Eş Başkanı olan Zerdari İslamabad’daki evinden alınırken, parti yanlıları yolları kapatarak gözaltını engellemeye çalıştı.
Zerdari’nin Pakistan Milli Hesap Verilebilirlik Bürosu tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Suikastla öldürülen eski Başbakan Benazir Butto’nun eski eşi olan Zerdari’nin sahte banka hesaplarıyla para aklama suçundan yargılandığı açıklandı.
Devlet Başkanlığını 2008-2013 arasında yapan Zerdari suçlamaları reddederken, lideri olduğu PPP Partisi de suçlamaların siyasi olduğunu savunuyor.

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