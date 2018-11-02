Eski Pakistan istihbarat servisi başkanının oğluna suikast iddiası

Eski Pakistan Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Hamid Gül'ün oğlu Abdullah Gül, aracına ateş açıldığını iddia etti.

Suikaste kurban giden eski senatör Mevlana Samiul Hak'ın cenazesinin bulunduğu hastanenin önünde Pakistan medyasına açıklama yapan Gül, eski İslamabad Havalimanının olduğu bölgede aracına silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

"Tehdit altındaki kişiler" listesinde olduğu bilgisinin birçok kez güvenlik güçlerince kendisine söylendiğini belirten Gül, "Eski İslamabad Havalimanının olduğu bölgede aracımla ilerlerken iki araç tarafından kıstırıldım. Bu sırada aracıma 7-8 kurşun sıkıldı." diye konuştu.

Gül, kendi çabalarıyla olay yerinden kaçtığını da sözlerine ekledi.

