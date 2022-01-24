HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski Papa 16. Benedikt'ten geri adım

Eski Papa 16. Benedikt'ten geri adım

24.01.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Papa 16.

Benedikt, 1980'de istismar şüphelisi bir papazın durumunun ele alındığı toplantıya katıldığını kabul etti. 16. Benedikt, daha önce toplantıya katıldığını reddetmişti.Almanya'da aralarında eskiPapa 16'ncı Benedikt'in de bulunduğu üst düzey Kilise yetkililerini 1945-2019 dönemindeki çocuk istismar vakalarında ihmal ve görevini kötüye kullanmakla suçlayan bilirkişi raporunun yankıları sürerken eski Papa'dan açıklama geldi.

Papa olduktan sonra 16. Benedikt adını alan din adamı Joseph Ratzinger, Münih-Freising başpsikoposu olduğu dönemde, cinsel istismar şüphelisi bir papazı yönetimindeki başpiskoposlukta görevlendirmekle suçlanıyor. Ratzinger, bilirkişi raporu sürecinde verdiği ifadede, söz konusu papazın durumunun görüşüldüğü 1980 yılındaki toplantıya katılmadığını beyan etmişti. Bilirkişi raporunda ise Ratzinger'in ifadelerinin eldeki belgeler ve tanık ifadeleri ışığında inandırıcı bulunmadığı kaydedilmişti. Bilirkişi raporunun yayınlanmasının ardından üzerindeki baskı artan eski Papa, bugün yaptığı açıklamada ise söz konusu toplantıya katıldığını kabul etti.

Ratzinger'in özel sekreteri Georg Gänswein tarafından yayınlanan açıklamada hatanın "art niyetle gerçekleşmediği", "ifadelerin editoryal düzenleme sırasında gözden kaçtığı" belirtildi. Ratzinger'in, "bu hatadan dolayı büyük üzüntü" duyduğu kaydedildi. Açıklamada söz konusu toplantıda istismar şüphelisi papazın görev yeri konusunda karar verilmediği, sadece "terapi gördüğü tedavi döneminde Münih'te kalacak yer imkanı sunma" konusunun görüşüldüğü ifade edildi.

1980 yılında Münih-Freising Başpiskoposluğu tarafından düzenlenen toplantıda çok sayıda çocuğu istismar ettiği iddia edilen Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde görevli bir papazın durumu ele alınmıştı. Cinsel istismar şüphelisi papazın daha sonra Ratzinger'in başpiskoposluğu sırasında Münih'te görevlendirildiği ortaya çıkmıştı. Söz konusu papaz yıllar sonra cinsel istismar nedeniyle yargılanmış ve suçlu bulunmuştu.

Mağdurlardan tepki

Öte yandan Katolik Kilisesi kaynaklıcinsel istismar mağdurlarının inisiyatifi olan "Eckiger Tisch" adlı kuruluşun sözcüsü Matthias Katsch, 16'ncı Benedikt'in açıklamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Eski Papa'nın sadece toplantıya katılımı konusundaki yanlış beyanı ile ilgili özür dilediğini belirten Katsch, "Esasında tüm süreç için özür dilemeli, çünkü söz konusu fail papazın bu toplantının ardından on yıllar boyunca çocukları tehlikeye atmaya devam edebilmesinde sorumluluk sahibi" diye konuştu. Katch, bunun "büyük bir skandal" olduğunu söyledi.

Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar vakalarına ilişkin Almanya'nın Münih kentindeki bir hukuk bürosu tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun ayrıntıları geçen hafta kamuoyu ile paylaşılmıştı. Raporda Joseph Ratzinger, 1977 ve 1982 yılları arasında Münih ve Freising başpsikoposuyken dört cinsel istismar vakasında gerekli adımları atmamakla suçlanıyor.

KNA,AP,dpa/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert sözler! "Beceriksizler"Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert sözler! "Beceriksizler"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Fatma Girik hayatını kaybetti!

Fatma Girik hayatını kaybetti!

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

RTÜK’ten TELE1 ve FOX TV’ye ceza! Selçuk Tepeli ve Uğur Dündar…

RTÜK’ten TELE1 ve FOX TV’ye ceza! Selçuk Tepeli ve Uğur Dündar…

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

Kar yüzünden İstanbul'a giriş durduruldu!

Kar yüzünden İstanbul'a giriş durduruldu!

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.