"Eski payitahtta 3 ülkenin bayram tatili"

Her iki ülkenin özel gün kutlamalarında resmi tatil yaşanacağını, bunun da Edirne'ye yarayacağını ifade eden Hacıoğlu, "Dolayısıyla biz Edirne'de olduğundan çok daha yoğunluk yaşanacağını öngörüyoruz. Bunun ispatı olarak otellerin belirlenen tarihlerde dolduğunu söyleyebilirim. Edirne merkezinde bulunan otellerdeki 3 bin 300 yatak dolmuş durumda. Benim çağrım, buradan esnafa olacaktır. Bu kadar yoğun bir geliş dolayısıyla esnafımız buna hazırlıklı olsun. Özellikle tarihi çarşılardaki esnaf, yeme içme sektörü hatta eğlence sektörü. İsteriz ki tuvaletlerimiz temiz, otoparklarımız düzenli olsun. Gelen yerli ve yabancı turistler bir memnuniyet içerisinde ayrılsınlar. Edirne her zaman olduğu gibi lokomotif görevini görmektedir. Bu haliyle de Türkiye'de turist sayısı ve turizmden elde eline gelir sayısı da artacaktır diye düşünüyorum. " dedi.

Konuyla ilgili emniyet ve gümrük yetkilileriyle de görüştüğünü belirten Hacıoğlu, gümrük kapılarındaki yoğunluğu azaltmak ve geçişleri kolaylaştırmak için tedbirlerin alındığını vurguladı.

Hacıoğlu, Edirne'nin Türk ekonomisine katkılarının artacağını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışından gelen misafirlerimiz Edirne'de müthiş, olumlu bir etki meydana getirdi. Son dönemde dövizdeki alçalıp yükselmeler Türkiye'nin başka bölgelerinde ekonomik sıkıntıya sebep olmuş olabilir ama yabancı turistlerin sayesinde bu sıkıntı henüz hissedilmedi. Bundan sonra da hissedileceğini ben zannetmiyorum. Eski bir payitaht olan Edirne her zaman için Türkiye'nin en sıkıntılı dönemlerinde turizm açısından bir ivme yakalamıştır ve bir açılım sağlamıştır Türk turizmine. Bu yine bu böyledir. En çok ziyaretçi alan üçüncü şehir olarak yerli ve yabancı turistleri bağrına basmaya, onları korumaya kollamaya hazır bir şekildedir."

Edirneli vatandaşlara da seslenen Hacıoğlu, turisti ağırlamanın en kolay yolunun tatlı dil ve güler yüz olduğunu ifade ederek, Edirneliler'den turistlere karşı güler yüzlü davranmalarını istedi.

Bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın da pazartesiye denk gelmesiyle hafta sonunu birleştiren yerli turistin de tatilini eski başkent Edirne'de geçireceğini belirten Hacıoğlu, "Ekim ayını, eski payitahtta 3 ülkenin bayramını tatil olarak geçireceğiz. Edirne yine en yoğun günlerini güz mevsiminin en güzel yaşandığı günlerde yaşayacak. " ifadelerini kullandı.

