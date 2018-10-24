HABER

"Eski payitahtta 3 ülkenin bayram tatili"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 14:14 | Son Güncelleme

Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu: - "Ekim ayını, eski payitahtta 3 ülkenin bayramını tatil olarak geçireceğiz. Edirne yine en yoğun günlerini güz mevsiminin en güzel yaşandığı günlerde yaşayacak"

EDİRNE (AA) - Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları, ülkelerindeki tatiller nedeniyle Ekim ayının sonunu Edirne'de geçirecek.

Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Ekim'de Yunanistan'da Hayır (Ohi) bayramı, 1 Kasım'da da Bulgaristan'da Halk Aydınları Günü'nün kutlanacağını belirtti.

Her iki ülkenin özel gün kutlamalarında resmi tatil yaşanacağını, bunun da Edirne'ye yarayacağını ifade eden Hacıoğlu, "Dolayısıyla biz Edirne'de olduğundan çok daha yoğunluk yaşanacağını öngörüyoruz. Bunun ispatı olarak otellerin belirlenen tarihlerde dolduğunu söyleyebilirim. Edirne merkezinde bulunan otellerdeki 3 bin 300 yatak dolmuş durumda. Benim çağrım, buradan esnafa olacaktır. Bu kadar yoğun bir geliş dolayısıyla esnafımız buna hazırlıklı olsun. Özellikle tarihi çarşılardaki esnaf, yeme içme sektörü hatta eğlence sektörü. İsteriz ki tuvaletlerimiz temiz, otoparklarımız düzenli olsun. Gelen yerli ve yabancı turistler bir memnuniyet içerisinde ayrılsınlar. Edirne her zaman olduğu gibi lokomotif görevini görmektedir. Bu haliyle de Türkiye'de turist sayısı ve turizmden elde eline gelir sayısı da artacaktır diye düşünüyorum. " dedi.

Konuyla ilgili emniyet ve gümrük yetkilileriyle de görüştüğünü belirten Hacıoğlu, gümrük kapılarındaki yoğunluğu azaltmak ve geçişleri kolaylaştırmak için tedbirlerin alındığını vurguladı.

Hacıoğlu, Edirne'nin Türk ekonomisine katkılarının artacağını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışından gelen misafirlerimiz Edirne'de müthiş, olumlu bir etki meydana getirdi. Son dönemde dövizdeki alçalıp yükselmeler Türkiye'nin başka bölgelerinde ekonomik sıkıntıya sebep olmuş olabilir ama yabancı turistlerin sayesinde bu sıkıntı henüz hissedilmedi. Bundan sonra da hissedileceğini ben zannetmiyorum. Eski bir payitaht olan Edirne her zaman için Türkiye'nin en sıkıntılı dönemlerinde turizm açısından bir ivme yakalamıştır ve bir açılım sağlamıştır Türk turizmine. Bu yine bu böyledir. En çok ziyaretçi alan üçüncü şehir olarak yerli ve yabancı turistleri bağrına basmaya, onları korumaya kollamaya hazır bir şekildedir."

Edirneli vatandaşlara da seslenen Hacıoğlu, turisti ağırlamanın en kolay yolunun tatlı dil ve güler yüz olduğunu ifade ederek, Edirneliler'den turistlere karşı güler yüzlü davranmalarını istedi.

Bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın da pazartesiye denk gelmesiyle hafta sonunu birleştiren yerli turistin de tatilini eski başkent Edirne'de geçireceğini belirten Hacıoğlu, "Ekim ayını, eski payitahtta 3 ülkenin bayramını tatil olarak geçireceğiz. Edirne yine en yoğun günlerini güz mevsiminin en güzel yaşandığı günlerde yaşayacak. " ifadelerini kullandı.

PARTNERMutluluktan ağladımMutluluktan ağladım
Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudiler kuyunun aranmasını istemedi!Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudiler kuyunun aranmasını istemedi!
Elektrik trafosu, 'Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir' mesajıyla renklendirildiElektrik trafosu, 'Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir' mesajıyla renklendirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu turizm

En Çok Okunan Haberler

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

İlginizi Çekebilir

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Fecri Yıldız İstanbul'da yakalandı!

Mehmet Fecri Yıldız İstanbul'da yakalandı!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Cumhur İttifakı açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Cumhur İttifakı açıklaması

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudiler kuyunun aranmasını istemedi!

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudiler kuyunun aranmasını istemedi!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında cezalar onandı!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında cezalar onandı!

Cübbeli Ahmet'ten yeni eğitim modeline tepki: Anaokulunda Kuran öğretecek misin?

Cübbeli Ahmet'ten yeni eğitim modeline tepki: Anaokulunda Kuran öğretecek misin?

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.