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Eski Peru Devlet Başkanı Garcia'dan Uruguay'a sığınma talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 09:15 | Son Güncelleme

Eski Peru Devlet Başkanı Garcia'dan Uruguay'a sığınma talebi

LIMA (AA) - Eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia'nın, yolsuzluk soruşturması kapsamında yurt dışına çıkışının yasaklanmasının ardından başkent Lima'daki Uruguay Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulunduğu bildirildi.

Peru Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Garcia'nın, mahkemenin hakkında verdiği yurt dışına çıkış yasağı kararının ardından Uruguay Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulunduğu doğrulandı.

Garcia'nın, Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez'den koruma talebiyle ilgili büyükelçilik tarafından bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, eski devlet başkanının talebinin "Uruguay hükümeti tarafından değerlendirilmesi gerektiği" kaydedildi.

Ülkede iki dönem devlet başkanlığı yapmış olan Garcia, hakkındaki iddiaları reddederek, "siyasi zulme" maruz kaldığını iddia ediyor.

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, Garcia'nın sığınma talebinde bulunması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peru'da siyasi zulüm diye bir şey söz konusu değil. Biz tüm Perulular istisnalar olmadan kanunlara uymalıyız." ifadesine yer verdi.

Mahkeme, Lima metrosunun inşaat ihalesi karşılığında Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet almakla suçlanan Garcia'ya, soruşturma süresince 18 ay yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

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