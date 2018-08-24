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Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.08.2018 13:23 | Son Güncelleme

ABD'deki Philadelphia'da boğulmuş halde bulunan eski Playboy modeli Christina Carlin-Craft'ın ölümü ülke gündemine oturdu.

36 yaşındaki kadının cumartesi günü evinde bir soygun gerçekleştiği söylenmişti. İşte detaylar...

Eski Playbol modeli boğarak öldürüldü

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Eski Playboy modeli Christina Carlin-Craft, ABD'nin Philadelphia kentindeki evinde boğulmuş halde ölü bulundu.
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36 yaşındaki kadının kimle tarafından öldürüldüğü bilinmiyor ancak kadının evinde cumartesi günü bir soygun gerçekleştiği basına yansımıştı...
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Polis, cumartesi günü soygunu gerçekleştiren kişilerin eve tekrar gelerek ünlü modeli öldürdüğü şüphesi üzerinde duruyor.
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Kadının cesedi üzerinde yapılan incelemelerde kadının boğularak öldürüldüğü kesinleşti.
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Cumartesi günü gerçekleşen soygunda kadına ait çok sayıda mücevher ve diğer değerli eşyalar çalınmıştı.
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İngiliz Daily Mail sitesi, dedikodu sitelerinin 36 yaşındaki kadının son dönem hiçbir erkekle ilişki yaşamadığını ve yalnız olduğunu yazdı.
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Kadının Philadephia'daki apartmana sadece bir hafta önce taşınması ise ilgi çeken diğer detay...
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Anahtar Kelimeler:
model Christina Carlin-Craft

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