Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!

36 yaşındaki kadının cumartesi günü evinde bir soygun gerçekleştiği söylenmişti. İşte detaylar...

Eski Playbol modeli boğarak öldürüldü

1 / 16 Eski Playboy modeli Christina Carlin-Craft, ABD'nin Philadelphia kentindeki evinde boğulmuş halde ölü bulundu.

2 / 16 36 yaşındaki kadının kimle tarafından öldürüldüğü bilinmiyor ancak kadının evinde cumartesi günü bir soygun gerçekleştiği basına yansımıştı...

3 / 16 Polis, cumartesi günü soygunu gerçekleştiren kişilerin eve tekrar gelerek ünlü modeli öldürdüğü şüphesi üzerinde duruyor.

4 / 16 Kadının cesedi üzerinde yapılan incelemelerde kadının boğularak öldürüldüğü kesinleşti.

5 / 16 Cumartesi günü gerçekleşen soygunda kadına ait çok sayıda mücevher ve diğer değerli eşyalar çalınmıştı.

6 / 16 İngiliz Daily Mail sitesi, dedikodu sitelerinin 36 yaşındaki kadının son dönem hiçbir erkekle ilişki yaşamadığını ve yalnız olduğunu yazdı.

7 / 16 Kadının Philadephia'daki apartmana sadece bir hafta önce taşınması ise ilgi çeken diğer detay...

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