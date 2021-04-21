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Eski polis Chauvin, Floyd davasında tüm suçlamalardan suçlu bulundu

21.04.2021 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de geçen yıl Georg Floyd'u gözaltına almaya çalışırken boğarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin, hakkındaki üç ayrı suçlamanın tamamından suçlu bulundu.

Eski polis Chauvin, Floyd davasında tüm suçlamalardan suçlu bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Minnesota eyaletinde geçen yıl mayıs ayında gözaltına alınmak istenirken beyaz polis memuru Derek Chauvin'in dizi ile boynuna baskı uygulaması sonucu yaşamını yitiren siyah vatandaş George Floyd davasında jüri kararını açıkladı.

Dünyanın yakından takip ettiği davada jüri üyeleri, yargılanan Chauvin'i üç ayrı suçtan da suçlu buldu. Bu karar ABD'de orantısız güç kullanan kolluk kuvvetlerinin sorumlu tutulması açısında dönüm noktası olarak ifade edildi.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde geçen yıl 25 Mayıs'ta meydana gelen olayda siyah ABD vatandaşı George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınmak istenirken polis memuru Derek Chauvin tarafından diziyle boynuna baskı uygulaması sırasında nefes alamadığı belirterek, yardım istemişti. Olay sırasında çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedilen ve yayınlandığı sosyal medyada infiale yol açan görüntülerde 9 dakika 29 saniye süresince boynuna baskı uygulandığı belirtilen Floyd'un yaşamını yitirmesi, başka ABD olmak üzere dünya genelinde ırkçı karşıtı protestolara neden olmuştu.

Görevden uzaklaştırılan ve 29 Mayıs 2020'de tutuklanan Chauvin, 10 Temmuz 2020'de ise kefaletle serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili olarak hakkında 2 ve 3'üncü dereceden cinayet ile 2'nci dereceden ölüme sebebiyet verme suçlamalarından dava açılan Derek Chauvin'in yargılanmasına 29 Mart'ta başlanmıştı. Başta kolluk kuvvetlerine ait görüntülerin yanısı sıra birçok görüntünün izlenilip, doktor raporu ve tanıkların dinlenilmesinin ardından dünyanın takip ettiği davada karar açıklandı.

Üç suçtan da suçlu bulundu

Minneapolis'teki Hennepin Bölge Mahkemesinde dört hafta süren yargılama sonucunda 12 kişiden oluşan jüri üyeleri yaklaşık 10 saat süren müzakerenin ardından kararı açıkladı. Jüri sözcüsü, Chauvin'i üç suçtan da suçlu bulduğunu bildirdi. Kararın okunmasının ardından Chauvin hakkındaki kefalet kaldırılarak tutuklanıp, cezaevine konuldu. Chauvin hakkında verilecek hapis cezası mahkeme tarafından daha sonra açıklanacak.

George Floyd'un ölümüyle ilgili olarak Chauvin'in suçlu bulunması, davayı takip eden kalabalık tarafından sevinçle karşılandı. Kalabalık, "George Floyd" sloganları attı.

George Floyd'un avukatlarından Ben Crump ise jürinin kararını "George Floyd ve ailesi için acı ile kazanılmış bir zafer" olarak değerlendirdi. Crump, bu karar ile Minnepolis'de polis uygulamaları ile ilgili birçok yasa değişikliğine gidileceği iddiasında bulundu.

DW,DHA/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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