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Eski polis kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 02:26 | Son Güncelleme

BOLU'da, meslekten ihraç edilen eski polis Fatih Karaahmetoğlu (26), yalnız yaşadığı evinde kendisini doğal gaz borusuna iple asarak intihar etti.

Eski polis kendini astı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, meslekten ihraç edilen eski polis Fatih Karaahmetoğlu (26), yalnız yaşadığı evinde kendisini doğal gaz borusuna iple asarak intihar etti. Karaahmetoğlu'nun intihar sırasında ellerinde boks eldiveni olduğu öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz yıl meslekten ihraç edilen eski polis Fatih Karaahmetoğlu'ndan bir süredir haber alamayan arkadaşı merak edip evine gitti. Kapıyı açan olmayınca, yedek anahtarların bulunduğu apartman görevlisi ile birlikte eve girildi. Fatih Karaahmetoğlu, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu. Durum, polise haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaptıkları incelemede ellerinde boks eldiveni bulunan Karaahmetoğlu'nun öldüğünü belirledi. Fatih Karaahmetoğlu'nun Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde eğitim gördüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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