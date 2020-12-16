HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski polis lojmanından hırsızlığa 1 gözaltı

Eski polis lojmanından hırsızlığa 1 gözaltı

16.12.2020 17:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eski polis lojmanından hırsızlığa 1 gözaltı

Samsun’da eski polis lojmanında hırsızlık yapan 1 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde bulunan eski polis lojmanında dün akşam meydana geldi.

Samsun’da eski polis lojmanında hırsızlık yapan 1 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde bulunan eski polis lojmanında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimsenin durmadığı boş olan eski polis lojmanında 2 kontraplak, 2 ahşap kapı, 2 adet ahşap pencere çerçevesi ve 1 adet ahşap dolap kapağı çaldıkları iddia edilen F.D.(37) polis tarafından suçüstü yakalanırken, 12 yaşındaki P.G. ise kaçtı. Gazi Polis Merkezi’ne teslim edilen F.D. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Balıkesir'de çevre felaketi! Belediye harekete geçtiBalıkesir'de çevre felaketi! Belediye harekete geçti
KYK 500 personel alımı yapıyor! KYK 500 personel alımı yapıyor!

En Çok Okunan Haberler

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda yeni gelişme! Tekrardan...

İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda yeni gelişme! Tekrardan...

TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

Koronaya karşı 8 kişilik 'gizli ekip'

Koronaya karşı 8 kişilik 'gizli ekip'

Belediye başkan yardımcısına bıçaklı saldırı

Belediye başkan yardımcısına bıçaklı saldırı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Prof. Dr. Karabay: Toplumun yüzde 70'i aşılanırsa salgın durur

Prof. Dr. Karabay: Toplumun yüzde 70'i aşılanırsa salgın durur

Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplandı

Kritik toplantı başladı! Gündem aşı

Eski bakanlardan Atila Sav vefat etti

Eski bakanlardan Atila Sav vefat etti

Milli ve yerli hava savunma füze sistemi 'HİSAR-A+' envantere girmeye hazır

'HİSAR-A+' envantere girmeye hazır

Para vermeyince üzerine kolonya döküp öldürmekle tehdit etti

Para vermeyince üzerine kolonya döküp öldürmekle tehdit etti

Son dakika! Bahçeli'den ABD'nin yaptırım kararına tepki

Bahçeli'den ABD'nin yaptırım kararına tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.