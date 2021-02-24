Eski Polis Memuruna Kongre Saldırısı Suçlaması

Hakim Andrew Krause, Webster’ın uçuş riski teşkil etmediğini, ancak serbest bırakılması durumunda toplum için tehdit oluşturabileceğini kaydetti. Bu nedenle Webster hakkında gözaltı kararı verildi.

Webster’in avukatı ise müvekkilinin başkent Washington’a sadece protestolara katılmak amacıyla gittiğini inkar etti.

Savcı Yardımcısı Benjamin Gianforte bu görüntülerin “şok edici” olduğunu, sanığın yüzünde “saf bir intikam ifadesinin ve dişlerini sıktığının” görüldüğünü söyledi.

Federal savcı, polisin saldırının sorumlularına ulaşmak için delil olarak kullandığı videolarda Webster’in bir polis memuruna direkle saldırırken ve çıplak elle polisin koruyucu giysilerini yırtarken görüldüğünü belirtti.

Aynı zamanda eski bir Deniz Kuvvetleri askeri olan 54 yaşındaki Thomas Webster, FBI tarafından arandığını öğrenmesinin ardından Pazartesi günü New York’un Hudson Valley kentinde yetkililere teslim oldu.

New York Polis Teşkilatı’nın eski bir üyesi ABD’de 6 Ocak saldırısı sırasında Kongre Polis Teşkilatı’ndan bir polis memuruna alüminyum direkle saldırmakla suçlandı ve gözaltına alındı.

Krause, “Bir hakim olarak kişilerin protesto etme ve konuşma gibi anayasal haklarına azami saygı duyarım, ancak bu videoda gördüklerimiz Anayasa’da güvence altına alınan ifade özgürlüğünün kapsamından fazlasıyla çıkıyor ve suç eylemi kapsamına giriyor” diye konuştu.

6 Ocak’ta başkent Washington’da eski Başkan Donald Trump’ın destekçileri tarafından düzenlenen protesto gösterilerinde öfkeli kalabalık polis engelini aşarak zorla Kongre binasına girmiş ve Demokrat Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı oturumu durdurmaya çalışmıştı. Yaşanan şiddet olaylarında biri Kongre binasının içinde olmak üzere beş kişi hayatını kaybetmişti. Olayların ardından 200’den fazla kişi hakkında suçlama yapıldı.

Kongre saldırısı dönemin başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray yakınında destekçilerine seslenmesini izliyor. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın hakkında isyana teşvik suçlaması yapmasının ardından Trump hakkında Senato’da ikinci kez azil davası görülmüş, Trump davada aklanmıştı.

