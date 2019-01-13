Eski polis merkezi engelli çocuklara eğitim yuvası oldu

Okulda engelli çocuklara haftanın 5 günü, günde 6 saat eğitim verildiğini ifade eden Özdemir, "Amacımız eğitimden soyutlanmış çocukları tekrar topluma kazandırmak ve onları toplumla bütünleştirmek." dedi.

ABİDİN YEL - Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir dönem polis merkezi olarak hizmet veren iki katlı bina, huzurun tesisiyle engelli çocuklara eğitim yuvası oldu.

Okulun açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Çocuklarımız evde hapis hayatı yaşıyordu. Eğitimle daha sakinleştiler. Çocuklarımızın böyle bir okula ve eğitime ihtiyacı vardı. Bu okulun açıldığını ve çocuklarımızın burada eğitim gördüğünü görmek biz ailelere büyük mutluluk yaşattı." dedi.

- "Çocuklarımızın böyle bir okula ve eğitime ihtiyacı vardı"

Özdemir, "Bu okulun açılmasında emeği geçen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, İl Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'u da okulumuza çay içmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin yemek, servis ve her türlü özel gereksinimlerinin devlet tarafından ücretsiz karşılandığını dile getiren Özdemir, öğrencilerin okulda özel gelişim raporu doğrultusunda eğitim aldığını bildirdi.

Nergiz Köşeyi de 7 yaşındaki zihinsel engelli çocuğunun okula gitmesinden memnuniyet duyduğunu, burada verilen eğitimin yaşamlarında büyük rahatlama sağladığını anlattı.

"Çocuğum burada hem eğitim alıyor hem de kendisi gibi engelli çocuklarla eğleniyor, enerjisini atıyor. Artık evde daha sakin. Okulda verilen eğitim çocuklarımıza büyük fayda sağladı." ifadelerini kullanan Köşeyi, bu okulların yaygınlaşmasını diledi.

Köşeyi, "Engelsiz çocukların okula ve eğitime ne kadar ihtiyacı varsa engelli çocukların da eğitime ihtiyacı var. Bu anlamda okulun açılmasında emeği olan bütün yetkililere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

