HABER

Eski polis müdürü 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 15:25 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Asayiş Şube Müdürü Ekrem Ersen Emeksiz tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Emeksiz karar sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Asayiş Şube Müdürü Ekrem Ersen Emeksiz tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Emeksiz karar sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Asayiş Şube eski Müdürü Ekrem Ersen Emeksiz, 2016 yılında meslekten ihraç edilerek hakkında dava açıldı. Emeksiz, bugün 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen tutuksuz yargılandığı davaya avukatları ile birlikte katıldı. Emeksiz, son savunmasında terör örgütü ile ilişkisi bulunmadığını belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti. Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock'u sıkça kullandığının tespit edildiğini vurgulayarak cezalandırılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti de duruşmaya verdiği aranın ardından 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Emeksiz'in tutuklanmasına hükmetti.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndüFatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü
Evinde başından vurulmuş cesedi bulunduEvinde başından vurulmuş cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Parkta yaşadığı olay hayatını değiştirdi

Parkta yaşadığı olay hayatını değiştirdi

Kadın taksiciyi ağlatan olay

Kadın taksiciyi ağlatan olay

Kadın asker Instagram'ın ilgi odağı oldu

Kadın asker Instagram'ın ilgi odağı oldu

Eşine bir fotoğraf attı, ortalık karıştı!

Eşine bir fotoğraf attı, ortalık karıştı!

Kamyonun içini görenler şok oldu

Kamyonun içini görenler şok oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.