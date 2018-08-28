Eski polise FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Hayati Böyükata'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Böyükata ile tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Mevcut deliller kapsamında sanığın FETÖ üyesi olduğunu belirten iddia makamı, Böyükata'nın 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin savunma yapan sanık Böyükata, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek mahkeme heyetinden tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin birden fazla kez komiserlik ve özel harekat sınavlarına girdiğini ancak kazanamadığını ileri sürerek, bu durumun Böyükata'nın FETÖ üyesi olmadığının kanıtı olduğunu savundu.

Müvekkilinin geçmişte Terörle Mücadele Şubesinde çalıştığını dile getiren sanık avukatı, müvekkilinin FETÖ'nün darbe girişimi sırasında da darbecilere karşı mücadele ettiğini iddia etti.

Müzakerenin ardından mahkeme heyeti, eski polis memuru Böyükata'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

