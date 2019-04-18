HABER

Eski polislere FETÖ'den mahkumiyet

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 18:13 | Son Güncelleme

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına mensup oldukları gerekçesiyle 20 eski polisin yargılandığı davada, sanıklardan 14'ü hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına mensup oldukları gerekçesiyle 20 eski polisin yargılandığı davada 14 sanık hapse mahkum edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından hükmü açıklayan mahkeme, sanıklardan Burhanettin Alpaslan İkiz, Mehmet Gürz, Muhammed Fatih Efe, Sadık Sünbül, Şaban Cirit, Veysel Nalbant ve Yasin Özlü'yü 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıklar Hüseyin Yıldız, Mehmet Bediroğlu, Murat Burak, Onur Sınmaz, Sedat Nayır, Suat Yerdelen ve Übeyit Üste de 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, sanıklar Ayhan Köse, Haydar Arslan, Mehmet Caner, Murat Aydınlı, Süleyman Karanfil ve Tuğrul Aydemir'in beraatine hükmetti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
RTÜK Başkanı Şahin: "RTÜK cezalandıran değil, ödüllendiren bir üst kurul olacak"RTÜK Başkanı Şahin: "RTÜK cezalandıran değil, ödüllendiren bir üst kurul olacak"
Kanseri yenen öğretmene okulunda göz yaşartan karşılama (2)Kanseri yenen öğretmene okulunda göz yaşartan karşılama (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi emniyet yapılanması FETÖ

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

AK Parti'de istifa sinyali!

AK Parti'de istifa sinyali!

Cem Yılmaz mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu böyle tebrik etti

Cem Yılmaz mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu böyle tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Korkutan açıklama: Yeni bir silah denedik!

Korkutan açıklama: Yeni bir silah denedik!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB resmi hesabından Ekrem İmamoğlu mesajı!

İBB hesabından İmamoğlu mesajı!

Eski Yargıtay ve eski Yüksek Seçim Kurulu üyesi Ali Kaya'ya hapis cezası!

FETÖ davasında Ali Kaya'ya hapis cezası!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'a müebbet hapis!

Gürcan Sercan'a müebbet hapis verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.