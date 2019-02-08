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Eski Polonya Başbakanı Olszewski 88 yaşında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 15:31 | Son Güncelleme

Polonya'da 1980'lerde komünizm karşıtlığının öncü isimlerinden Jan Olszewski, Sovyetlerin dağılmasının ardından demokrasiye geçişte kilit isimlerden olmuştu

VARŞOVA (AA) - Polonya'da eski Başbakanlardan Jan Olszewski hayatını kaybetti.

Polonya haber ajansı PAP'da yer alan habere göre, 1980'lerde komünizm karşıtı Dayanışma hareketinin öncü isimlerinden, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Polonya'nın demokrasiye geçişinde kilit rol oynayan eski Başbakan Olszewski, 88 yaşında başkent Varşova'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olszewski'nin Polonya'ya büyük hizmetlerde bulunmuş tarihi bir kişilik olduğunu belirten Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Cumhuriyetimizin kaybı tarif edilmez." dedi.

Varşova'da 1930 yılında doğan Olszewski, 1944'te II. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgaline karşı düzenlenen Varşova Ayaklanmasına katıldı.

Savaştan sonra hukuk öğrenimi gördü. Sovyet destekli komünist idare yıllarında avukatlık yaparken rejim muhaliflerini devlete karşı savundu.

1980'lerde komünizm karşıtı Dayanışma hareketinde yer aldı, hareketin yurttaş hakları bildirgesini hazırladı.

Olszewski, 1989 yılında Polonya'nın komünizmden demokrasiye barışçı geçişi için rejim ile muhalifler arasında yürütülen Yuvarlak Masa Müzakerelerine katıldı.

Ülkenin demokrasiye geçmesinden sonra 1991-1992 yıllarında kısa süre başbakanlık görevinde bulunan Olszewski, ülke siyasetinde akil adam olarak fikrine başvurulan figürlerden biri olmayı sürdürdü.

Olszewski için devlet töreni yapılacağı bildirildi. Törenin tarihi açıklanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
dayanışma hareketi Jan Olszewski Polonya Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki

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