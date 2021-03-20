Eski Pornhub yıldızı Mia Khalifa, paylaşımıyla yürek hoplattı

Eski porno yıldızı Mia Khalifa, porno sektöründen ayrıldıktan sonra Instagram ve OnylyFans hesaplarından hayranları için bol bol fotoğraf paylaşıyor. Instagram’da 23 milyondan fazla takipçisi olan Mia Khalifa’nın paylaşımları da milyonlarca beğeni topluyor. Geçtiğimiz aylarda OnlyFans hesabı açan genç isim kısa süre sonra hesabını kapattı.

Aslen Lübnanlı olan yıldızın şezlongda güneşlenirken paylaştığı fotoğrafı çok kısa sürede 2.3 milyon beğeni aldı. Meksika’da tatilde olan 28 yaşındaki isim bol bol tatil fotoğrafı paylaşmayı ihmal etmiyor.

2015 yılında yalnızca üç aylığına porno filmlerinde rol alan Khalifa kısa sürede şöhrete kavuşmuştu. 27 yaşındaki Khalifa şimdi spor yorumcusu olarak çalışırken bir yandan da porno sektöründeki sömürüye karşı mücadele veriyor.



