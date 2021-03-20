MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski Pornhub yıldızı Mia Khalifa, paylaşımıyla yürek hoplattı

Eski Pornhub yıldızı Mia Khalifa, paylaşımıyla yürek hoplattı

20.03.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında Pornhub’ın en çok izlenen ismi olan Mia Khalifa, cinsel içerikli filmlerde rol almayı bıraktıktan sonra cesur paylaşımlarına Instagram hesabından devam ediyor. Mia Khalifa’nın şezlong üzerinde paylaştığı fotoğrafı 2.3 milyon beğeni topladı.

Eski Pornhub yıldızı Mia Khalifa, paylaşımıyla yürek hoplattı

Eski porno yıldızı Mia Khalifa, porno sektöründen ayrıldıktan sonra Instagram ve OnylyFans hesaplarından hayranları için bol bol fotoğraf paylaşıyor. Instagram’da 23 milyondan fazla takipçisi olan Mia Khalifa’nın paylaşımları da milyonlarca beğeni topluyor. Geçtiğimiz aylarda OnlyFans hesabı açan genç isim kısa süre sonra hesabını kapattı.

Aslen Lübnanlı olan yıldızın şezlongda güneşlenirken paylaştığı fotoğrafı çok kısa sürede 2.3 milyon beğeni aldı. Meksika’da tatilde olan 28 yaşındaki isim bol bol tatil fotoğrafı paylaşmayı ihmal etmiyor.

1_miakhalifa_162044023_889588165150154_4840938604299535847_n

2015 yılında yalnızca üç aylığına porno filmlerinde rol alan Khalifa kısa sürede şöhrete kavuşmuştu. 27 yaşındaki Khalifa şimdi spor yorumcusu olarak çalışırken bir yandan da porno sektöründeki sömürüye karşı mücadele veriyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
Ufuk Bayraktar yeni filmi için at üstüne çıktıUfuk Bayraktar yeni filmi için at üstüne çıktı
Game of Thrones’un bitmesi onları fena sarstıGame of Thrones’un bitmesi onları fena sarstı
Anahtar Kelimeler:
Mia Khalifa pornhub
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Annesinin paylaşımları olay oldu!

Annesinin paylaşımları olay oldu!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Mahkemede gergin anlar! İşte verilen ceza

Mahkemede gergin anlar! İşte verilen ceza

Eski manken evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

Eski manken evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

Müge Anlı şok üstüne şok yaşadı! Karısının sevgilisiyle mesajlaştı

Müge Anlı şok üstüne şok yaşadı! Karısının sevgilisiyle mesajlaştı

Diğer Haberler

Lizzo yeni projesini neon rengi bikinisiyle duyurdu

'Oyunu değiştirme zamanı' dedi! Görenler gözlerine inanamadı

Survivor’da dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 20 Mart Survivor 2021'de ilk eleme adayı kim olacak?

Survivor'da eleme adayı belli oldu

Cemal Can Canseven, Survivor All Star'a katılacak mı? İlk kez açıkladı

Cemal Can Canseven, Survivor All Star'a katılacak mı? İlk kez açıkladı

Polina Malinovskaya paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı

Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Ufuk Bayraktar yeni filmi Zemberek için Kars’ta

Ufuk Bayraktar yeni filmi için at üstüne çıktı

Seda Akman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gülseren Budayıcıoğlu'nu mu canlandıracak?

Seda Akman kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.