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Eski Pornhub yıldızı Mia Khalifa sessizliğini ilk kez bozdu

25.03.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mia Khalifa, PornHub için hazırladığı başörtülü videosu sonrası terör örgütlerinden ölüm tehditleri ile karşı karşıya kalmıştı. Khalifa, katıldığı bir podcast’ta yaşadıklarını anlattı.

Eski Pornhub yıldızı Mia Khalifa sessizliğini ilk kez bozdu

Eski Pornhub yıldızı Mia Khalifa, ölüm tehditleri almasına neden olan başörtülü videosu sonrası yetişkin film sektöründeki kariyerini sonlandırmıştı. O zamanlar 24 yaşında olan Mia Khalifa, internette lince maruz kalmış, terör örgütlerinin ölüm tehditleri ile karşı karşıya kalmıştı. Video yayınlandıktan 3 ay sonra porno sektörüne veda eden Mia Khalifa, yaşananlar hakkında ilk kez konuştu.

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Program sunucusu Alex Mia’nın yaşananları sorması üzerine Mia Khalifa şunları söyledi:

"En tecrit edici duyguya sahip olmak için, yalnızsınız, insanlar size ölüm tehditleri gönderiyor ve o sırada aileniz bile sizi desteklemiyor."

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Mia Khalifa, o süreçten sonra sessizleştiğini ve klip yayınlandıktan sonra tam üç yıl boyunca porno hakkında açıkça konuşmadığını söyledi.

Alexandra, Mia'ya ölüm tehditleri alan, kendini yalnız hisseden ve ebeveynleri tarafından desteklenmeyen genç bir kadın olmanın nasıl bir duygu olduğunu söylemesi üzerine; tüm hayatının en kötü zamanı olduğunu dile getirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Mia Khalifa pornhub
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