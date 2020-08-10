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  4. Eski porno yıldızı Mia Khalifa Beyrut için gözlüğünü açık artırmaya çıkardı

Eski porno yıldızı Mia Khalifa Beyrut için gözlüğünü açık artırmaya çıkardı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2020 17:12 | Son Güncelleme

Eski porno yıldızı Mia Khalifa, filmlerinde kullandığı meşhur gözlüklerini Beyrut’taki patlamanın mağdurları için kullanılmak üzere açık artırmaya çıkardı.

Eski porno yıldızı Mia Khalifa Beyrut için gözlüğünü açık artırmaya çıkardı

Lübnan asıllı Amerikalı Khalifa, 158 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla destek çağrılarında bulunmaya devam ediyor.

Khalifa, son olarak ebay üzerinden porno filmlerinde kullanmasıyla meşhur olan gözlüklerini açık artırmaya çıkardı ve gelirini patlamanın mağdurları için kullanacağını açıkladı.

Altı gün sonra sona erecek açık artırmada, gözlük için teklif edilen fiyat 98 bin 100 doları (718 bin 926 lira) buldu.

Parayı Lübnan’daki Kızıl Haç’a bağışlayacağını belirten Khalifa, satın alan kişi isterse gözlükleri imzalayacağını da söyledi.

2015 yılında yalnızca üç aylığına porno filmlerinde rol alan Khalifa büyük şöhrete kavuşmuştu. 27 yaşındaki Khalifa şimdi spor yorumcusu olarak çalışırken bir yandan da porno sektöründeki sömürüye karşı mücadele veriyor.

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