HABER

Eski Ramazan gelenekleri Bilecik’te yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ramazan Şenliklerine katılan şehir halkı, yapılan etkinlikler ile eski ramazanların güzelliklerini hatırlama imkanı buluyor.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ramazan Şenliklerine katılan şehir halkı, yapılan etkinlikler ile eski ramazanların güzelliklerini hatırlama imkanı buluyor. Tahtabacak, Nasreddin Hoca, Yeniçeri Askeri, Padişah, Cariye, Katip ve Katibe, İstanbul Beyefendisi ve eşi, Vezir ile Hürrem Sultan’dan oluşan ekip Bilecik sokaklarını gezerek, Bileciklileri Ramazan Şenliklerine davet etti.
Bilecik Belediyesi tarafından eski otogar alanı üstünde kurulan Ramazan Şenlikleri için iftar öncesinde geleneksel kıyafetlerini giyen ekip üyeleri, Bilecik sokaklarını dolaşarak, vatandaşları şenliklere davet ediyor. Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin de etkinliğe katılarak, vatandaşları şenlik alanına davet etti. Etkinliklerde, ‘’Meddah’’ karakterini canlandıran Ceyhun Karaköse yaptıkları faaliyetler hakkında verdiği bilgilerde şu ifadeleri kullandı:
‘’Ramazan ayları bildiğiniz üzere geleneksel olan birçok güzelliğin yaşandığı mevsimler oluyor. Biz de geleneksel Türk tiyatrosunun eski biçimlerini yeniden canlandırma gayretindeyiz. Meddah gösterileri, Orta oyunu, gölge oyunu ve benzeri karakterlere yeniden hayat veriyoruz. Ekip olarak Bilecik sokaklarını adım adım arşınlayarak, tüm Bilecik halkıyla büyük bir coşkuyla tıpkı eski ramazanlarda olduğu gibi sokakları ve alanları şenlendirmeye çalışıyoruz. Amacımız Bilecik’te eski ramazan günlerini tekrar hatırlatmak ve insanlara o lezzeti yaşatmaktır. Bilecikli halkımız da bizlere büyük ilgi gösteriyor ve yalnız bırakmıyorlar. Biz de bundan dolayı çok mutlu oluyoruz’’ ifadelerini kullandı.
‘’Keşke şimdi de eski ramazanlar olsaydı’’
Karaköse, bir mahalle sakini ise yapılan etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek; "Eski Ramazanlarımız çok daha lezzetliydi. Keşke şimdi de öyle olsaydı. Birbirimizde daha irtibat halindeydik ve beraberdik. Daha güzel geçiyordu. Sohbetler oluyordu, yemekler birlikte paylaşılıyordu. Keşke şimdi de hep öyle olsaydı. Bu arkadaşlara bizlere eski ramazanları tekrar hatırlattıkları için teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.
Çocuklar da geleneksel kıyafetleri ile sokakları gezen ekip üyelerini büyük bir coşkuyla takip ederek, eğlenme imkanı buluyor.

Eski Ramazan gelenekleri Bilecik’te yaşatılıyor

Eski Ramazan gelenekleri Bilecik’te yaşatılıyor

Eski Ramazan gelenekleri Bilecik’te yaşatılıyor

Eski Ramazan gelenekleri Bilecik’te yaşatılıyor

Eski Ramazan gelenekleri Bilecik’te yaşatılıyor

Eski Ramazan gelenekleri Bilecik’te yaşatılıyor

Eski Ramazan gelenekleri Bilecik’te yaşatılıyor

Eski Ramazan gelenekleri Bilecik’te yaşatılıyor

Eski Ramazan gelenekleri Bilecik’te yaşatılıyor

Eski Ramazan gelenekleri Bilecik’te yaşatılıyor

Eski Ramazan gelenekleri Bilecik’te yaşatılıyor

Eski Ramazan gelenekleri Bilecik’te yaşatılıyor

Eski Ramazan gelenekleri Bilecik’te yaşatılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

Şişli'deki Atatürk Müzesi, İstanbulluları bekliyor

Şişli'deki Atatürk Müzesi, İstanbulluları bekliyor

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Tel Rıfat’taki terör hedefleri vuruldu

Tel Rıfat’taki terör hedefleri vuruldu

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı operasyon

Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı operasyon

Karasu Nehri'nde 83 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı

Karasu Nehri'nde yakalandı! Tam 83 kilogram

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.