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Eski Rektör Şimşek hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 17:25 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan eski NKÜ Rektörü Osman Şimşek'in duruşması görüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Osman Şimşek'in yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şimşek ve avukatı katıldı.

Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren Tekin Yenigün, üniversitede genel sekreter olarak görev yaptığı süre boyunca FETÖ'nün üniversite içerisinde yapılanmasına ve güçlenmesine izin verildiğine şahit olduğunu söyledi.

Yenigün, Osman Şimşek'in, ikinci rektörlük döneminde FETÖ'cü öğretim üyelerinin oylarıyla seçimi kazandığını belirterek, "Üniversiteye alınacak akademisyenlerin özelliklerine göre ilanlar açılıyordu ve kendi istedikleri kişileri alıyorlardı. Bunun dışında Tekirdağ sözde il imamı Kasım Özadalı'nın referansıyla gelen herkesin işi oluyordu. Eğer o kişi için kadro yoksa hemen kendisine kadro açılıyordu." dedi.

Üniversitede yapılan ihalelerin sürekli aynı kişilere verildiğini iddia eden Yenigün, "İhaleler genellikle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Tekirdağ Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği (TASİAD) üyesi iş adamlarına veriliyordu. Yurt, bazı fakülte ve altyapı çalışmaları FETÖ'yle bağlantısı olan firmalara verilirdi. Bu durum 15 Temmuz'dan sonra da devam etti." ifadesini kullandı.

Tanık beyanına karşı söz alan Şimşek, tanığın ifadelerini kabul etmediğini dile getirerek, "Üniversiteye akademik personel alımında her şey prosedüre ve kurallara uygun yapıldı. İhale süreçlerine de ben kendim asla dahil olmam, ihaleler bitince haberim olur. Ben milli görüşten gelen birisiyim ve sadece üniversiteye hizmet için çalıştım." diye konuştu.

Duruşma savcısı, mütalaasında eksik evrakların tamamlanmasını ve adli kontrol tedbirlerinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, adli kontrol şartının devamına karar vererek, duruşmayı 10 Aralık'a erteledi.

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Osman Şimşek'in "örgüte yardım" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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