Eski Rektör Şimşek hakim karşısında

TEKİRDAĞ (AA) - Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Osman Şimşek'in yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şimşek ve avukatı katıldı.

Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren Tekin Yenigün, üniversitede genel sekreter olarak görev yaptığı süre boyunca FETÖ'nün üniversite içerisinde yapılanmasına ve güçlenmesine izin verildiğine şahit olduğunu söyledi.

Yenigün, Osman Şimşek'in, ikinci rektörlük döneminde FETÖ'cü öğretim üyelerinin oylarıyla seçimi kazandığını belirterek, "Üniversiteye alınacak akademisyenlerin özelliklerine göre ilanlar açılıyordu ve kendi istedikleri kişileri alıyorlardı. Bunun dışında Tekirdağ sözde il imamı Kasım Özadalı'nın referansıyla gelen herkesin işi oluyordu. Eğer o kişi için kadro yoksa hemen kendisine kadro açılıyordu." dedi.

Üniversitede yapılan ihalelerin sürekli aynı kişilere verildiğini iddia eden Yenigün, "İhaleler genellikle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Tekirdağ Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği (TASİAD) üyesi iş adamlarına veriliyordu. Yurt, bazı fakülte ve altyapı çalışmaları FETÖ'yle bağlantısı olan firmalara verilirdi. Bu durum 15 Temmuz'dan sonra da devam etti." ifadesini kullandı.