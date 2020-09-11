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Eski Rektöre 3 yıl 9 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 16:31 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da FETÖ’den yargılanan eski NKÜ Rektörü Osman Şimşek, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.Tekirdağ Adalet Sarayı 3.

Tekirdağ’da FETÖ’den yargılanan eski NKÜ Rektörü Osman Şimşek, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tekirdağ Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz sanık eski Rektör Şimşek, avukatı ile katıldı. Mahkemedeki davada savunmasının ardından Eski Rektör Osman Şimşek, suçsuz olduğunu iddia ederek beraatını talep ederken, sanık ve avukatının savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını verdi.
Dava sonunda mahkeme heyeti, Sanık Şimşek’e "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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