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Eski Rum lider Dimitris Hristofyas yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 20:01 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs'ın eski lideri Dimitris Hristofyas 72 yaşında hayatını kaybetti

ATİNA (AA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) eski lideri Dimitris Hristofyas'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannou, 72 yaşındaki Hristofyas'ın solunum problemleri nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Rum lider Nikos Anastasiadis de Hristofyas'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendiğini söyledi.

Rum kesiminin 2008-2013 yılları arasında liderliğini yürüten sol parti AKEL'den Hristofyas, daha öncesinde iki dönem Meclis Başkanlığı da yapmıştı.

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