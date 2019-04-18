Eski Rumen diplomat Nicolae Titulescu'nun anıtı Ankara açıldı

Türkler en çok bu ülkeyi sevdi

Türkler en çok bu ülkeyi sevdi

Türkiye ile Romanya arasında özel bir ilişkinin var olduğunu belirten Kaymakcı, "Biz, ortak coğrafyanın ülkeleriyiz ve Balkanlar'ın evlatlarıyız. Titulescu'yla biz de gurur duyuyoruz. Kendisi çok nitelikli bir diplomat, siyasetçi ve devlet adamıydı. Titulescu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de iyi bir dostuydu. Biz Romanya'yı seviyoruz. Ankara'nın en güzel sokak, caddelerinden birisinin ismi Bükreş." dedi.

Kaymakcı, Romanya'nın şu anda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı olduğunun altını çizerek, "Romanya, AB bütünleşmesinin tamamlanması için çok vizyoner ve liderlik sergileyen bir politika izliyor. Romanya'nın bu tutumunu takdir ediyoruz. Bakan Titulescu'nun bu sokaktan geçen tüm Türk halkına daha fazla ilham vermesini, Türkiye-Romanya dostluğuna daha fazla katkıda bulunmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

- "Titulescu Romanya'nın en değerli diplomatlarından birisidir"

Bakan Melescanu da Ankara'da eski Romanya Dışişleri Bakanı Titulescu’nun anıtını açmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

"Titulescu Romanya'nın en değerli diplomatlarından birisidir." diyen Melescanu, bu anıtın Romanya Büyükelçiliği, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin iş birliği sonucu açıldığını belirtti.

Melescanu, "Titulescu, Romanya'nın çıkarlarını gayet iyi temsil ederek, tanıtımını en iyi şekilde yapmıştır. Aynı zamanda çok kültürlülüğe önem vermiştir. Titulescu, iki defa peş peşe Milletler Cemiyeti Başkanlığı görevini yürütmüştür ve uluslararası birlikteliğin önemini her zaman belirtmiştir. Kendileri 1. ve 2. Dünya Savaşı sırasında birlikteliği ve komşular arasındaki iş birliğini desteklemiştir." ifadelerini kullandı.