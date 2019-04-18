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Eski Rumen diplomat Nicolae Titulescu'nun anıtı Ankara açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 19:21 | Son Güncelleme

Eski Rumen diplomat Nicolae Titulescu'nun anıtı Ankara açıldı

Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığının desteğiyle "Nicolae Titulescu Anıtı"nın açılış töreni yapıldı.

Ankara'daki Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan anıtın açılış törenine, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen ile siyasi, diplomatik, ticari, kültürel, akademik ve Rumen topluluğundan temsilciler katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, törene katılmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye ile Romanya arasında özel bir ilişkinin var olduğunu belirten Kaymakcı, "Biz, ortak coğrafyanın ülkeleriyiz ve Balkanlar'ın evlatlarıyız. Titulescu'yla biz de gurur duyuyoruz. Kendisi çok nitelikli bir diplomat, siyasetçi ve devlet adamıydı. Titulescu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de iyi bir dostuydu. Biz Romanya'yı seviyoruz. Ankara'nın en güzel sokak, caddelerinden birisinin ismi Bükreş." dedi.

Kaymakcı, Romanya'nın şu anda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı olduğunun altını çizerek, "Romanya, AB bütünleşmesinin tamamlanması için çok vizyoner ve liderlik sergileyen bir politika izliyor. Romanya'nın bu tutumunu takdir ediyoruz. Bakan Titulescu'nun bu sokaktan geçen tüm Türk halkına daha fazla ilham vermesini, Türkiye-Romanya dostluğuna daha fazla katkıda bulunmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

- "Titulescu Romanya'nın en değerli diplomatlarından birisidir"

Bakan Melescanu da Ankara'da eski Romanya Dışişleri Bakanı Titulescu’nun anıtını açmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

"Titulescu Romanya'nın en değerli diplomatlarından birisidir." diyen Melescanu, bu anıtın Romanya Büyükelçiliği, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin iş birliği sonucu açıldığını belirtti.

Melescanu, "Titulescu, Romanya'nın çıkarlarını gayet iyi temsil ederek, tanıtımını en iyi şekilde yapmıştır. Aynı zamanda çok kültürlülüğe önem vermiştir. Titulescu, iki defa peş peşe Milletler Cemiyeti Başkanlığı görevini yürütmüştür ve uluslararası birlikteliğin önemini her zaman belirtmiştir. Kendileri 1. ve 2. Dünya Savaşı sırasında birlikteliği ve komşular arasındaki iş birliğini desteklemiştir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şopanda ise Nicolae Titulescu Anıtı'nın açılışına katılan herkese çok teşekkür etti.

Konuşmaların ardından anıtın resmi açılışı yapıldı.

Nicolae Titulescu 1882 yılında doğdu. Diplomat, siyasetçi, hukukçu, öğretim üyesi olarak anılan Titulescu, 1927-1928 ile 1932-1936 yılları arasında Romanya Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü. 1930 ve 1931 yıllarında iki dönem üst üste Milletler Cemiyeti Başkanı seçilen Titulescu 1941'de öldü.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı Nicolae Titulescu Anıtı Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu

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