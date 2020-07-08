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Eski Rus gazeteciye “vatan hainliği” suçlaması

08.07.2020 15:35 | Son Güncelleme

Rus iç istihbaratı tarafından askeri sırları NATO'ya aktarmakla suçlanan eski gazeteci Safronov gözaltına alındı.

Eski Rus gazeteciye “vatan hainliği” suçlaması

Safronov’un Mısır’a savaş uçağı sevkiyatı ile ilgili bir makalesi internetten silinmişti.Rus Uzay Ajansı Roskosmos’un danışmanı ve eski gazeteci Ivan Safronov, iç istihbarattan sorumlu Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından “vatana ihanet” suçlaması ile gözaltına alındı. Safronov’a askeri bilgileri Çek istihbarat servisine aktarma suçlaması yöneltiliyor.

Rus Interfax haber ajansı, istihbarat servisinin Safronov’un gözaltına alınmasına dair video görüntüleri yayınladığını ve ifadesi sırasında Safronov’un hakkındaki iddiaları reddettiğini duyurdu.

Avukatlarının verdiği bilgilere göre ise Safronov gazetecilik yaptığı dönemde Çek istihbarat servisi için çalışarak Rusya’nın Ortadoğu ve Afrika’ya silah sevkiyatına ilişkin bilgileri aktarmakla suçlanıyor. Avukatlarının açıklamasına göre bu bilgilerin daha sonra da ABD’ye iletildiği iddia ediliyor.

Avukatları, Safronov’un gözaltına alınmasının gazetecilik faaliyetleri ile bağlantılı olduğuna inandığını aktardı.

FSB’den Salı günü yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Safronov’un topladığı bilgileri NATO’ya aktardığı iddia edilmiş ve bu bilgilerin, askeri-teknik işbirlikleri, savunma ve Rusya’nın ulusal güvenliğine dair devlet sırları olduğu bildirilmişti.

"Mısır’a savaş uçağı sevkiyatı" haberi

Rusya’da tanınan, askeri konular ve uzay çalışmaları alanında uzmanlaşan bir gazeteci olan Safronov, Vedomosti ve Kommersant gazeteleri için çalışmıştı. Safronov’un Kommersant gazetesinde 2019 yılında yazdığı ve Rusya'nın Mısır'a silah sevkiyatıyla ilgili bir makale de devlet sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle tepki çekmiş, makale Kommersant’ın internet sayfasından silinmişti.

Rus haber portalı The Bell'e göre, makalede Mısır’ın Rusya’dan Suhoy SU-35 tipi savaş uçakları almayı kabul ettiği, ancak Washington’ın bu satışın gerçekleşmesi halinde Mısır’ı yaptırımlarla tehdit ettiği bilgisi yer alıyordu.

Ancak Safronov'un bu makale nedeniyle değil, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin başkanının istifa etme ihtimali üzerine Mayıs 2019’da yazdığı makale nedeniyle Kommersant gazetesindeki işinden çıkartıldığı gündeme gelmişti. Safronov’un işten çıkartılmasını protesto için çok sayıda gazeteci gazeteden ayrılmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, eski gazeteci Safronov’a “vatan haini” suçlaması yöneltildiğini teyit ederken, gözaltına alınmasının “gazetecilik faaliyetleri ile bağlantılı olmadığını” vurguladı. Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olay hakkında bilgilendirilmediğini de sözlerine ekledi.

“Roskosmos’taki göreviyle bağlantılı değil”

Roskosmos’tan yapılan açıklamada ise Ivan Safronov’un gözaltına alınmasının kurumdaki görevi ile bağlantılı olmadığı belirtildi. Roskosmos’un Başkanı Dmitri Rogozin’e danışmanlık yapan Safronov’un, kurumun iletişim biriminde görevli olduğu kaydedildi. Açıklamada, Safronov’un Mayıs ayında Roskosmos’ta çalışmaya başladığı ve devlet sırları olabilecek bilgilere erişiminin olmadığının altı çizildi.

Gözaltına tepkiler

Safronov’un gözaltına alınmasını protesto için çok sayıda kişi FSB’nin Moskova’daki binası önünde toplandı. Protesto gösterileri sırasında aralarında ünlü televizyon sunucusu ve eski devlet başkanı adayı Kseniya Sobçak’ın da bulunduğu bildirildi.

Safronov’un Kommersant gazetesi için çalışan babası da askeri konular üzerinde yazıyordu. Baba Safronov, 2007 yılında nedeni bilinmeyen bir şekilde pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

AFP,dpa/JD,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe

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