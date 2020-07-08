Eski Rus gazeteciye “vatan hainliği” suçlaması

Safronov’un Mısır’a savaş uçağı sevkiyatı ile ilgili bir makalesi internetten silinmişti.Rus Uzay Ajansı Roskosmos’un danışmanı ve eski gazeteci Ivan Safronov, iç istihbarattan sorumlu Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından “vatana ihanet” suçlaması ile gözaltına alındı. Safronov’a askeri bilgileri Çek istihbarat servisine aktarma suçlaması yöneltiliyor.

Rus Interfax haber ajansı, istihbarat servisinin Safronov’un gözaltına alınmasına dair video görüntüleri yayınladığını ve ifadesi sırasında Safronov’un hakkındaki iddiaları reddettiğini duyurdu.

Avukatlarının verdiği bilgilere göre ise Safronov gazetecilik yaptığı dönemde Çek istihbarat servisi için çalışarak Rusya’nın Ortadoğu ve Afrika’ya silah sevkiyatına ilişkin bilgileri aktarmakla suçlanıyor. Avukatlarının açıklamasına göre bu bilgilerin daha sonra da ABD’ye iletildiği iddia ediliyor.

Avukatları, Safronov’un gözaltına alınmasının gazetecilik faaliyetleri ile bağlantılı olduğuna inandığını aktardı.

FSB’den Salı günü yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Safronov’un topladığı bilgileri NATO’ya aktardığı iddia edilmiş ve bu bilgilerin, askeri-teknik işbirlikleri, savunma ve Rusya’nın ulusal güvenliğine dair devlet sırları olduğu bildirilmişti.