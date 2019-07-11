15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin arka planı, İstanbul Aydın Üniversitesinde düzenlenen panelde ele alındı. Panelde konuşmacı olarak yer alan eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “15 Temmuz’da gençler vatanına sahip çıktı” dedi.

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen ve Türk milletini esaret altına alma amacı güden hain ve alçak darbe girişiminde yaşananlar, girişimin arka planı ve yapılması gerekenler, İstanbul Aydın Üniversitesinde düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” panelinde ele alındı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin (İAÜTAM) düzenlediği ve operatörlüğünü İAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, 20 ve 22’nci Dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Ömer Özyılmaz’ın üstlendiği panelde; konuşmacı olarak eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve 26’ncı Dönem Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya yer aldı. “Gençler vatanına sahip çıktı”

“Allah bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. Şehitlerimizin ruhu şad olsun ”diyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Recep Akdağ, “251 şehit verdik. Şehitlerimizin birçoğu gençler. 15 Temmuz’da gençler vatanına sahip çıktı. Bu destanın dünya tarihinde bir eşi daha yok. Milletimiz çıplak elleriyle kendi askerine bir kurşun bile sıkmadan bu belayı bir gecede def etti. Biz millet olarak üzerimize düşeni yaptık. Ben o gece Erzurum’daydım. Şehrin yönetiminde kim varsa polis evinin balkonunda toplandık. Bir buçuk saat içinde 100 binin üzerinde Erzurumlu caddeye toplandı. O gün Nene Hatun’un, duyduğu ruhu iliklerime kadar hissettim. O gün herkesin kalbi vatan için attı. Eğer başarılı olsalardı Suriye gibi olurduk. Bunu gören milletimiz, bir gecede bu belayı halletti” ifadelerinde bulundu.

“Milletimiz boyun eğmedi”

15 Temmuz’un diğer darbelerle benzerliği olduğunu kaydeden Akdağ, “Bu girişimi dış devletlerdeki derin devletlerinin desteği ile yaptılar. Bu yönüyle coğrafyamızda meydana gelen darbelerle benzerdir. 15 Temmuz’un en büyük farkı ise boyun eğeceklerini düşündükleri milletimizin boyun eğmemesidir. O gece ‘millet evlerine sıkışır bu işi hallederiz’ diye düşündüler. Ama milletimiz boyun eğmedi” şeklinde konuştu. “FETÖ, İslami cemaat maskesi altında yıllardır bu ülkeyi ele geçirmek istedi”

FETÖ’nün diğer terör örgütleri gibi batılı devletler tarafından desteklendiğini de ifade eden Akdağ, “12 Eylül döneminde birçok örgüt ortadan kaldırıldı. O dönemden sonra sadece terör örgütü PKK ve FETÖ ayakta kaldı. 28 Şubat’ta post modern darbesinde ise bütün grupların, derneklerin üzerine gidildi ama FETÖ, o dönem ABD’ye gitti. İslami cemaat maskesi altında yıllardır bu ülkeyi ele geçirmek istediler. FETÖ, başından beri planlarını yapan kanlı bir terör örgütüdür. Diğer terör örgütleri gibi batılı devletler tarafından destekleniyor. Batı, bu kanlı terör örgütünün elebaşlarını koruyor” diye konuştu.