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Eski Samsun Milletvekili Bahri Cömert vefat etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2018 17:43 | Son Güncelleme

Eski Samsun Milletvekili Bahri Cömert vefat etti

Eski Samsun Milletvekili Bahri Cömert hayatını kaybetti.

Cömert'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde 26 Eylül Çarşamba günü öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.

Bafra ilçesinde 1930 yılında dünyaya gelen Bahri Cömert, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Serbest avukatlık yapan Cömert, Gübre Sanayisi Genel Müdür Yardımcılığını yürüttü.

Cömert, TBMM'de 12'nci Dönem'de Samsun milletvekili olarak görev yaptı.

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Eski Samsun Milletvekili Bahri Cömert Karşıyaka Mezarlığı Kocatepe Camisi

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