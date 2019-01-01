HABER

Eski şarkıcı, Milli Piyango bileti satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 12:14 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 25 yıl önce gazinolarda şarkı söyleyen Gülten Yaşar (49), Milli Piyango bileti satarak, geçimini sağlama çalışıyor.

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 25 yıl önce gazinolarda şarkı söyleyen Gülten Yaşar (49), Milli Piyango bileti satarak, geçimini sağlama çalışıyor. İlk konserini 1978 yılında verdiğini belirten Yaşar, "Düğün salonlarında, aile gazinolarında şarkıcı olarak çalıştım ve ekmek paramı kazandım. Sahnelere dönmek istemiyorum, gençlik yıllarımda kaldı" dedi. Kentteki Cumhuriyet Meydanı'nda Milli Piyango bileti satan, 2 çocuk annesi Gülten Yaşar, 25 yıl önce gazinolarda ve düğün salonlarında şarkı söylediğini anlattı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nı kazanıp, ekonomik sıkıntılar nedeniyle bırakmak zorunda kaldığını belirten Yaşar, aile gazinolarının kapanmasıyla Milli Piyango bileti satmaya başladığını söyledi. Halı da dokuyan Yaşar, geçimini sağladığı işiyle ilgili kentte 'Milli Piyango'nun Gülten ablası' olarak anılıyor. 'ŞARKICI OLARAK EKMEK PARAMI KAZANDIM' Sahnelere dönmek istemediğini, bir zamanlar ekmeğini kazandığı bu işinin gençlik yıllarında kaldığını belirten Gülten Yaşar, "Kayseri Konservatuvarı açıldığında, halk müziğinden sınava girerek, kazanmıştım. Maddi imkansızlıklardan dolayı devam edemedim. Kitapları da pahalıydı. Daha sonra Tarsus'a taşındık. Orada düğün salonlarında, aile gazinolarında şarkıcı olarak çalıştım ve ekmek paramı kazandım. Gazinolarda aile ortamı kalmayınca bıraktım. Eskiden çoluğunu çocuğunu alan, gazinoya gelirdi. İlk konserimi 1978 yılında Kayseri Lisesi'nde vermiştim. O dönemlerde biraz karışıktı ortalık. 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını okumuştum ve ortam bayram havasına dönmüştü, diyebilirim. Bir daha sahnelere dönmek istemiyorum. O, gençlik yıllarımda kaldı" diye konuştu.

PARTNERKiloları yüzünden hüngür hüngür ağlamıştı şimdi iğne ipliğe döndü!Kiloları yüzünden hüngür hüngür ağlamıştı şimdi iğne ipliğe döndü!
Yüzyıllık geleneği yılbaşında yaşattılarYüzyıllık geleneği yılbaşında yaşattılar
Toplu taşıma araçlarında tapu senedi, dürbün, hurma unuttularToplu taşıma araçlarında tapu senedi, dürbün, hurma unuttular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bir felaket daha... Onlarca kişi kayıp

Ülke şokta! Bir felaket daha... Onlarca kişi kayıp

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Dizinin yapımcısı sorun çıkardı! O Ses Türkiye'de Nefes krizi

Dizinin yapımcısı sorun çıkardı! O Ses Türkiye'de Nefes krizi

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde

Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde!

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

TEM'de feci kaza! Metrelerce aşağı uçtu: 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Metrelerce aşağı uçtu

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şüpheli paket alarmı

İstanbul'da hastane önünde şüpheli çanta alarmı

Eski İBB Başkanı Nurettin Sözen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.