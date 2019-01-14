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Eski savcı Ferhat Sarıkaya: Maddi sorunlar nedeniyle örgütün dediğini yaptım (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 18:37 | Son Güncelleme

ESKİ SAVCI SARIKAYA'NIN TAHLİYE TALEBİNE RET Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, 'FETÖ üyeliği' suçundan tutuklu yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın, ailesinin ve kendisinin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle yurt dışına çıkmasını telkin ettiğini ve örgütten gelen yardımları kendisine ilettiğini söylediği Mehmet Saltan tanık olarak dinlendi.

ESKİ SAVCI SARIKAYA'NIN TAHLİYE TALEBİNE RET
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, 'FETÖ üyeliği' suçundan tutuklu yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın, ailesinin ve kendisinin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle yurt dışına çıkmasını telkin ettiğini ve örgütten gelen yardımları kendisine ilettiğini söylediği Mehmet Saltan tanık olarak dinlendi. 'FETÖ üyeliği' nedeniyle tutuklu bulunan Saltan, duruşmaya, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Saltan, Sarıkaya'yı tanıdığını ancak kendisine borç para verdiğini, örgütle bağlantısının bulunmadığını söyledi.
Tanığın dinlenmesinin ardından savunma yapan Ferhat Sarıkaya'nın avukatı, müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu nedeniyle şu aşamada adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağına hükmederek, Sarıkaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

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