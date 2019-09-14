Eski savcı Gültekin Avcı, İzmir'de gözaltına alındı

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 15'i tutuklu, 16'sı firari 89 sanığın yargılandığı davada, adli kontrol şartıyla tahliye edilen eski savcı Gültekin Avcı, yeniden gözaltına alındı.

Avcı'nın tahliye olmasının ardından itiraz üzerine, hakkında yakalama emri çıkartıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Avcı'nın, Karabağlar ilçesinde bir akrabasının evinde olduğunu tespit etti.

Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, Avcı'yı gözaltına aldı.

- Süreç

"Selam Tevhid'de kumpas" davası kapsamında tutuklu yargılanan Avcı, 9 Haziran 2016 yılında tahliye edilmişti. FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 1 Ağustos 2016'da hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 26 Ağustos 2016'da İzmir'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan eski savcı Gültekin Avcı hakkında yeni bir iddianame hazırlanmıştı. İddianameyi kabul eden İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, dava dosyasının, Avcı'nın tutuksuz yargılandığı "Selam Tevhid" dosyasıyla birleştirilmesine karar vermişti.

Dün yapılan duruşmada, aralarında Gültekin Avcı'nın da bulunduğu 3 sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

