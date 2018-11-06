Eski savcı Sarıkaya adliyeye getirildi (2)

GÖZALTI SÜRESİ 4 GÜN UZATILDI

4 gün önce 'FETÖ üyeliği' suçlamısıyla gözaltına alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya, gözaltı süresinin uzaltılması için Ankara Adliyesi'ne getirildi. Sarıkaya'nın gözaltı süresi 4 gün uzatıldı. Sarıkaya daha sonra sorgusunun devamı için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ANKARA, (DHA)

