Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuklanan eski Cumhuriyet savcısı Ferhat Sarıkaya, ifadesinde "FETÖ/PDY ile hayatının hiçbir döneminde organik bağı olmadığını, bu yapının mensubu olan kişilerle aidiyet duygusu içerisinde irtibat kurmadığını" iddia etti. Sarıkaya, hakkındaki soruşturmayı yürüten savcıya verdiği ifadede, Ankara'da savcıyken 2016'da görevden uzaklaştırıldığını ve 1 Kasım 2018'de meslekten ihraç edildiğini hatırlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğünde isimleri sorulan Turgay Tekinay, Ergün Özdemir, İsa Dinçtürk, Hasan Aktürk, Hüseyin Aktürk, Oktay Kavacık, Hasan Hüseyin Tanrıverdi, Ahmet Yazıcı ve Fikret Yücel ile Mehmet Saltan (Eski Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanı) aracılığıyla tanıştığını bildiren Sarıkaya, Saltan'ın bu kişilerle ilgili "Bizim arkadaşlarımızdır." dediğini belirtti. Sarıkaya, "FETÖ/PDY isimli silahlı terör örgütüyle hayatımın hiçbir döneminde organik bir bağım olmadı. Bu yapının sohbet adı altında düzenlediği toplantılara hiçbir zaman katılmadım." iddiasında bulundu.

Himmet adı altında örgüte para vermediğini veya para toplamadığını ifade eden Sarıkaya, "Bu yapının mensubu olan kişilerle aidiyet duygusu içinde irtibat kurmadım." şeklinde savunma yaptı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, bu programdan darbe girişiminin ardından haberdar olduğunu iddia eden Sarıkaya, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) verdiği izin üzerine, 2006'da hazırladığı "Şemdinli iddianamesi" nedeniyle "görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ve iftira" suçlarından hakkında Erciş Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığını hatırlattı. - "Eşim hiçbir zaman başını kapatmadı" Hakkında herhangi bir adli ve idari soruşturma başlatılmadan önce Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığında görev yaptığı sırada "örgütün gerçek yüzünü göstermek" adına kendi rızasıyla 24 Temmuz ve 2 Ağustos 2016'da tanık sıfatıyla ifade verdiğini bildiren Sarıkaya, ifadesini şöyle sürdürdü: "Bu ifadelerimde yapıyla ilgili bildiklerimi ve 2006 sürecinde Şemdinli soruşturmasını yaparken yaşadıklarımı ayrıntılı şekilde anlattım. Bu ifademden sonra HSYK tarafından 24 Ağustos 2016'da meslekten uzaklaştırma tedbiri verildi. O tarihten 1 Kasım 2018'e kadar açıkta bulunmaktaydım. Belirttiğim tarihte de meslekten ihraç edilme kararı verildi. Tanık olarak anlattığım hususların hepsi doğrudur. Bunları emniyette şüpheli sıfatıyla vermiş olduğum ifademde de beyan ettim.

Ancak bir hususu belirtmek isterim ki tanık sıfatıyla verdiğim ifademde her ne kadar eşimin başı kapalı olmasına rağmen 2007 yılında açtırdığımı söylemişsem de ifademin bu kısmı doğru değildir. Eşim zaten hiçbir zaman başını kapatmamıştır. Tanık sıfatıyla vermiş olduğum ifademde neden böyle bir beyanda bulunduğumu hatırlamıyorum. Ancak dediğim üzere benim eşimin başı hiçbir zaman kapalı değildi. Ben 2008'de Bosna'ya gitmeden hemen önce yani 2007 sonlarında Mehmet Saltan ile yüz yüze görüştüğümüzde bana eşimin başı kapalı ise açmam gerektiğin söylemişti. Ancak eşimin başı zaten açık olduğundan ben böyle bir örgütsel tavır sergilemedim. Zaten 2007 öncesindeki fotoğraflara ve video kaynaklarına bakıldığı takdirde eşimin başının açık olacağı görülecektir." - "Parasal yardım ve destekleri kabul ediyorum" Evinde yapılan aramada içinde 100-150 CD olan siyah bir çanta bulunduğunu, CD'lerin bazılarında çizgi filmler, filmler, şarkılar, Türkiye ile ilgili kültürel ve tarihsel görüntülerin yer aldığını anlatan Sarıkaya, "Bu CD'lerin hepsi yurt dışında örgüt adına benimle ilgilenen Tarık isimli kişi tarafından o tarihte getirilip bana verilmişti ve o haliyle de evimde bulunmaktaydı." dedi.