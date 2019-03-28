HABER

Eski savcı Sarıkaya hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Sarıkaya ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin sanık ve avukatının beyanını aldı.

Ardından söz verilen duruşma savcısı, bu aşamada dosyanın tamamlandığını belirterek, esasa ilişkin mütalaasını sunacağını söyledi.

Mütalaasını açıklayan savcı, FETÖ üyesi olduğunu kaydettiği sanık Sarıkaya'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanığın cezasının üst sınırdan verilmesini istedi.

Duruşmaya devam ediliyor.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Mimarisi bilgeliği simgeleyen Malezya Ulusal KütüphanesiMimarisi bilgeliği simgeleyen Malezya Ulusal Kütüphanesi
Market sahibi, uyanıklığı ile dolandırılmaktan kurtulduMarket sahibi, uyanıklığı ile dolandırılmaktan kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski savcı Ferhat Sarıkaya FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü silahlı terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde topraksız tarımla Hint keneviri yetiştirmiş

Evde topraksız tarımla Hint keneviri yetiştirmiş

Kızına cinsel istismardan tutuklandı! 'İntiharı düşündüm...'

Kızına cinsel istismardan tutuklandı! 'İntiharı düşündüm...'

Osmangazi'de korkutan görüntü! Onlarca arı bir anda öldü

Korkutan görüntü! Onlarcası bir anda öldü

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Günlük burç yorumları 28 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakmakta güçlük çekti

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.