Eski savcı Sarıkaya'nın tutukluluğu sürecek

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Sarıkaya ve avukatı hazır bulundu.

Dava dosyasına eklenen belgelerin okunmasının ardından söz verilen Sarıkaya, "Hakkımda soruşturma yokken kendim gittim ve beyanda bulundum. İfadelerimin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilmesini istiyorum. Ben bu yapının içerisinde bulunmadım, o yüzden fazla kimseyi tanımıyorum. Mehmet Saltan beni kimseyle tanıştırmadı." diye konuştu.

Mahkeme heyetinden tahliyesini talep eden Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yurt dışında bulunan ve örgüt adına kendisine para yardımında bulunduğunu belirttiği Saltan'ın yakalanmasını sağlamaya çalıştığını ve Saltan'ın Türkiye'ye girişi esnasında havaalanında gözaltına alındığını aktardı.

Sarıkaya'nın ardından eski Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanı Mehmet Saltan'ın tanık olarak beyanı alındı.