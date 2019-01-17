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Eski savcının katil zanlısı arkadaşı, savunma yapmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 14:39 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, eski savcı Serhat Yağmur'u (40) borç- alacak tartışması sırasında öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan arkadaşı Adnan Akçin'in (42), 'tasarlayarak adam öldürme, mala zarar verme ve hırsızlık' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Eski savcının katil zanlısı arkadaşı, savunma yapmadı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, eski savcı Serhat Yağmur'u (40) borç- alacak tartışması sırasında öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan arkadaşı Adnan Akçin'in (42), 'tasarlayarak adam öldürme, mala zarar verme ve hırsızlık' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık, rahatsız olduğunu belirterek savunma yapmadı.
Geçen 3 Eylül'de meydana gelen olayda, Adnan Akçin, arkadaşı eski savcı Serhat Yağmur ile kent dışındaki bölgede buluştu. Akçin ve Yağmur arasında borç-alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Adnan Akçin yanında taşıdığı tabancayı çıkarıp Serhat Yağmur'u başından vurarak öldürdü. Akçin, Yağmur'un cansız bedenini otomobile koyup 2 saat gezdirdikten sonra, Sazlıca beldesi yakınlarında bulunan çöplüğe götürerek attı. Olay, Adnan Akçin'in telefonla arkadaşını arayıp, yardım istemesiyle ortaya çıktı. Akçin'in arkadaşı durumu polise bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri, çöplükte Serhat Yağmur'un cansız bedenini buldu. Polisin yaptığı çalışmayla Adnan Akçin, kısa sürede yakalandı. Yapılan araştırmada, eski savcı Yağmur'un görevdeyken mal varlığını katil zanlısı Akçin'in üzerine geçirdiği, bu malların iadesini isteyince de aralarında tartışma çıktığı ve cinayetin işlendiği saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adnan Akçin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, Adnan Akçin hakkında 'tasarlayarak adam öldürme, mala zarar verme ve hırsızlık' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Adnan Akçin, öldürülen eski savcı Serhat Yağmur'un eşi Deniz Yağmur ile taraf avukatları katıldı. Sanık Akçin, sağlık sorunları nedeniyle savunma hazırlayamadığı için ek süre talep etti.
Mahkemede dinlenen maktulün eşi Deniz Yağmur, olay günü eşinin sanık ile saat 20.00'de görüştüğünü söyledi. Deniz Yağmur, eşi ile kendisinin de o saatlerde telefonla konuştuğunu, eşinin sanığın alacaklarına karşı arsa vermeyi teklif ettiğini söylediğini belirtti. Deniz Yağmur, daha sonra eşinden haber alamadığını kaydetti.
Mahkeme heyeti, sanığın ek süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

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Eski savcının katil zanlısı arkadaşı, savunma yapmadı

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