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Eski savcıyı öldürüp, cesedini çöplüğe attı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 16:17 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur (40), başından tabancayla vurularak öldürüldükten sonra, cesedi çöplüğe atıldı.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur (40), başından tabancayla vurularak öldürüldükten sonra, cesedi çöplüğe atıldı. Cinayeti kendisinin işlediğini arkadaşına anlatan Adnan A. (42), ihbar üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde, Adnan A., iddiaya göre, arkadaşı eski savcı Serhat Yağmur'la şehir dışındaki bölgede buluştu. İkili arasında burada bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüdü. Adnan A., yanında taşıdığı tabancayı çekti ve Serhat Yağmur'u başından vurarak öldürdü. Adnan A. daha sonra, eski savcı Yağmur'un otomobiline koyduğu cesedini, Sazlıca beldesi yakınlarında bulunan çöplüğe götürüp, attı. Adnan A., ardından da bir arkadaşına olayı anlatarak, yardım istedi. Arkadaşı da durumu polise bildirdi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, çöplükte eski savcının cesediyle karşılaştı. Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonrası katil zanlısı Adnan A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Tartışmanın ikili arasındaki bir para anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Niğde'de 4 yıl görev yaptıktan sonra Konya'ya atan eski savcı Serhat Yağmur'un 2 yıl önce kendi isteğiyle mesleğinden istifa ettiği bildirildi. Adnan A.'nın polisteki sorgusu sürüyor.

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