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Eski savcıyı öldürüp, cesedini çöplüğe attı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 00:47 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u öldürdükten sonra çöplüğü attığı belirlenen arkadaşı Adnan Akçin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  CESEDİ 2 SAAT OTOMOBİLDE GEZDİRMİŞ Emniyette sorgusu tamamlanan Akçin'in, otomobilde gittikleri sırada borç-alacak meselesi yüzünden tartıştığı, arkadaşı Yağmur'u tabancayla başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

Eski savcıyı öldürüp, cesedini çöplüğe attı (3)

TUTUKLANDI
Eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u öldürdükten sonra çöplüğü attığı belirlenen arkadaşı Adnan Akçin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CESEDİ 2 SAAT OTOMOBİLDE GEZDİRMİŞ
Emniyette sorgusu tamamlanan Akçin'in, otomobilde gittikleri sırada borç-alacak meselesi yüzünden tartıştığı, arkadaşı Yağmur'u tabancayla başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Daha sonra cesedi otomobille 2 saat gezdiren Akçin'in, en son çöplüğü gelerek bıraktığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Akçin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Eski savcıyı öldürüp, cesedini çöplüğe attı (3)

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