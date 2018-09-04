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Eski savcıyı öldürüp, cesedini çöplüğe attı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 09:43 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u öldürdükten sonra çöplüğü attığı belirlenen arkadaşı Adnan Akçin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  CESEDİ 2 SAAT OTOMOBİLDE GEZDİRMİŞ Emniyette sorgusu tamamlanan Akçin'in, otomobilde gittikleri sırada borç-alacak meselesi yüzünden tartıştığı, arkadaşı Yağmur'u tabancayla başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

TUTUKLANDI

Eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u öldürdükten sonra çöplüğü attığı belirlenen arkadaşı Adnan Akçin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CESEDİ 2 SAAT OTOMOBİLDE GEZDİRMİŞ

Emniyette sorgusu tamamlanan Akçin'in, otomobilde gittikleri sırada borç-alacak meselesi yüzünden tartıştığı, arkadaşı Yağmur'u tabancayla başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Daha sonra cesedi otomobille 2 saat gezdiren Akçin'in, en son çöplüğü gelerek bıraktığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Akçin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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