Eski savcıyı öldürüp, cesedini çöplüğe attı (3)

TUTUKLANDI
Eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u öldürdükten sonra çöplüğü attığı belirlenen arkadaşı Adnan Akçin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CESEDİ 2 SAAT OTOMOBİLDE GEZDİRMİŞ
Emniyette sorgusu tamamlanan Akçin'in, otomobilde gittikleri sırada borç-alacak meselesi yüzünden tartıştığı, arkadaşı Yağmur'u tabancayla başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Daha sonra cesedi otomobille 2 saat gezdiren Akçin'in, en son çöplüğü gelerek bıraktığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Akçin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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